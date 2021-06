Nehoda na R1 pri obci Pata, pre dievčatko priletel vrtuľník

Presné príčiny včerajšej dopravnej nehody polícia vyšetruje.

18. jún 2021 o 6:00 Peter Briška

TRNAVA. Polícia zaznamenala včera vážnu dopravnú nehododu na R1 v blízkosti výjazdu na obec Pata.

Z dôvodu opráv na vozovke sa v tomto mieste vytvárali kolóny. 47 ročný vodič na aute VW Passat sa pravdepodobne nevenoval dostatočne riadeniu a zozadu narazil do spomalených áut pred ním. Najskôr narazil do auta Hyudnai a vzápätí ešte do auta Dacia Duster.



Pri nehode sa zranil vodič z VW a 9 ročné dievčatko s mamou z auta Hyudnai. Rozsah zranení polícia v súčasnosti preveruje, podľa predbežných informácií by nemalo ísť ťažké zranenia," informovala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Na mieste nehody zasahoval vrtuľník, prilete pre dievča. "Leteckí záchranári si na mieste prevzali do svojej starostlivosti 9-ročné dievčatko. V stabilizovanom stave s ľahšou poruchou vedomia bolo vrtuľníkom prevezené na ďalšie vyšetrenie do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave," informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa ATE Slovakia.

Alkohol u vodičov policajti nezistili. Škody vyčíslili na približne 40 tisíc eur.

Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.



"Jazdite opatrne a myslite na pravidelné prestávky. Únava z horúcich dní a nepozornosť, je v letných mesiacoch častá príčina nehôd," doplnila hovorkyňa.