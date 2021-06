Dve pódiové umiestnenia trnavských footgolfistov

Na IOI Slovak Open sa najlepšie darilo FG Spartak Trnava. Celkovým víťazom sa stal Francúz.

16. jún 2021 o 11:47 Martina Radošovská

BERNOLÁKOVO. V Bernolákove sa počas prvého júnového víkendu uskutočnil najväčší footgolfový turnaj na Slovensku IOI Slovak Open. Išlo o druhý najvyššie bodovaný turnaj na svete 500 FIFG. Turnaja sa zúčastnilo 126 hráčov z jedenástich krajín sveta.

Ďalší úspešný ročník prebehol na špičkovej úrovni, najmä čo sa týka organizácie, stavu ihriska, ako aj výšky prize money.

Najlepšie sa darilo trnavskému klubu FG Spartak Trnava, keď na pódiu mali až dvoch hráčov. Na 3. mieste sa umiestnil Maroš Polák, pre ktorého to bol jeden za najväčších úspechov na takto veľkom turnaji.

Druhé miesto obsadil Dušan Vangel, ktorému chýbal len kúsok k tomu, aby siahol už na svoj štvrtý triumf v 500 FIFG bodovom turnaji. Počas celého turnaja súperil o prvé miesto s Francúzom Nicolasom Pussinim.

Práve záver turnaja priniesol obrovskú drámu, o víťazovi sa rozhodlo až v treťom rozstrele. Po záverečnej jamke mali obaja zhodné skóre -8 a museli ísť do rozstrelu na tri vybrané jamky. Ani po nich sa však skóre nerozhodlo, nasledovalo opakovanie poslednej jamky, a keďže ani tam svoje pozície nepustili, muselo rozhodnúť putovanie na päť pokusov z desiatich metrov z rôznych pozícií. Tu sa šťastie obrátilo na Francúza a tak sa Nicolas Pussini stal celkovým víťazom tohto prestížneho turnaja.

Dušan Vangel (zdroj: SFGA)

„Bol to jeden z najlepších turnajov, na akom som kedy bol. Slovak Open bol každý rok prvotriedny, čo sa týka všetkých stránok, no tento rok to bola svetová špička. Všetko bolo skvelé – welcome party, sponzor IOI na vrtuľníku, ihrisko v top stave, hostesky dodali celému turnaju šmrnc, prize money boli historicky najvyššie, len ma teraz mrzí, že som nezvládol finálový rozstrel. Pred turnajom by som bral 2. miesto, ale teraz som z toho trochu sklamaný,“ vyjadril sa po turnaji Dušan Vangel.

Ďalšie poradie hráčov FG Spartak Trnava na IOI Slovak Open

Muži:

11. M. Dian

17. T. Gažovič

72. Z. Topor

90. M. Bagin

94. J. Valášek

98. M. Petrle

99. I. Michalík

Seniori:

6. I. Šimončič

14. M. Glozmek

Ženy:

6. M. Majerčíková

Najbližšie sa niektorí spartakovci zúčastnia ďalšej 500-ky, ktorá je na programe v Slovinskom Bovci a hneď o týždeň na to v Prahe na 250 FIFG.