Polícia pátra po 15-ročnej Andrei. Domov neprišla už tretí deň

Po mladom dievčati už vyhlásili celoštátne pátranie. Údajne ju zaregistrovali na sociálnych sieťach.

14. jún 2021 o 12:10 Anton Hrachovský

PIEŠŤANY. Policajti rozbehli celoštátne pátranie po 15-ročnej Andrei, ktorá sa ani po víkende nevrátila domov.

"Z domu, v Piešťanoch odišla ešte v piatok, 12. júna 2021 o 14:30. Matke povedala, že ide von s kamarátkami. Keď sa do soboty nevrátila, rodina požiadala o pomoc políciu. Dievčina bola už v minulosti pre útek z domu nezvestná," priblížili policajti na sociálnej sieti.

Muži zákona zverejnili aj popis hľadanej. Meria 160 centimetrov a je štíhlej postavy s rovnými hnedými vlasmi po ramená. Na prstenníku pravej ruky má vytetovaný malý krížik.



Ako Ďalej opisujú, z domu odišla v bielom krátkom tričku, čiernych leginách a so zelenou bundou, tzv. bomberou.

Na nohách mala obuté biele botasky a cez rameno prehodený malý, menší, ružový kožený vak.

"Mobilný telefón má vypnutý, no údajne ju zazreli aktívnu na sociálnych sieťach. Nezvestná sa môže pohybovať nielen po meste Piešťany, ale aj v Bratislave a v iných mestách na Slovensku," dodávajú policajti.



Zároveň žiadajú verejnosť, aby ľudia oznámili, ak Andreu videli, poznajú miesta, kde by sa mohla zdržiavať, prípadne osoby, s ktorými sa v poslednej dobe kontaktovala. Oznámiť to možno na čísle 158 alebo napísať polícii do súkromnej správy na facebooku "sr – trnavský kraj".

