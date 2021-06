Futbalové výsledky: Horná Krupá iba so ziskom bodu, Jaslovské Bohunice aj Radimov zaváhali

Prinášame vám prehľad výsledkov od 3. po 5. ligu Západ.

13. jún 2021 o 21:23 Martina Radošovská

3. liga Západ

Malženice – V. Ludince 3:0 (0:0)

Od úvodných minút boli Malženice aktívnejšie, viacej sa tlačili do súperovej šestnástky a do gólových zakončení. V prvom polčase sa im z viacerých dobrých šancí nepodarilo skórovať, najväčšiu šancu spálil Orolín. Po výmene strán sa obraz hry nemenil, domáci mali loptu viac na kopačkách, z čoho v 55. minúte vyťažili úvodný gól Balážikom, ktorý otvoril skóre. O deväť minút neskôr využil umne situáciu Orolín, ktorý zvýšil vedenie domácich na 2:0. Domáci nepúšťali hostí do vyložených šancí a vedenie si strážili. Výsledok na konečných 3:0 spečatil v závere zápasu striedajúci Székely, ktorý sa nemýlil z bieleho bodu.

Góly: 55. Balážik, 64. Orolín, 85. (11m) Székely.

MALŽENICE: Maťašovský – Klačman (53. Milota), Juriš, Krajčovič, Rehák, Balážik, Magdolen (65. Martinka), Richnák (82. Székely), Orolín, Sekera, Machovič

V. LUDINCE: Rajtár – Králik, Podlucký, Zelník, Tóth, Isakov, Kováč (61. Šabík), Lunin, Olen (78. Balász), Hlaváčik, Horniak.

Ostatné výsledky: Nitra B – Myjava 0:4 (0:0), N. Zámky – L. Rovne 2:1 (1:0), Kalná nad Hronom – Galanta 1:1 (1:0), Šaľa – Beluša 1:1 (1:1), P. Bystrica – Marcelová 3:0 (1:0), Častkovce – Nové Mesto 3:0 (0:0), Z. Moravce B – Imeľ 1:0 (1:0).

Tabuľka:

1. Vráble 13 9 2 2 19:8 29

2. Beluša 13 8 4 1 29:12 28

2. Myjava 13 8 3 2 24:10 27

4. P. Bystrica 13 7 4 2 31:13 25

5. Malženice 13 7 4 2 30:15 25

6. Častkovce 13 6 2 5 18:15 20

7. Marcelová 13 6 2 5 18:19 20

8. Šaľa 13 6 1 6 20:16 19

9. Nové Mesto 13 6 1 6 17:19 19

10. Kalná n/Hr. 13 3 5 5 15:19 14

11. Led. Rovne 13 4 2 7 15:24 14

12. Imeľ 13 3 4 6 11:16 13

13. V. Ludince 13 2 4 7 8:19 10

14. Nové Zámky 13 3 1 9 12:37 10

15. FC Nitra jun. 13 2 3 8 19:31 9

16. Galanta 13 2 2 9 11:24 8

IV. liga Severozápad

Bánovce – Hlohovec 2:0 (0:0)

Domáce Bánovce po smolnej stredajšej dohrávke, nastúpili na domáci zápas v pozmenenej zostave. V prvom polčase sa hral kostrbatý futbal z oboch strán, jedinú šancu si vypracoval iba Kochan, ale z päťky svoj pokus nepremenil. V druhom polčase začali domáci náporom, držali loptu na svojich kopačkách, ale do vyložených šancí sa nedostávali.