Spartak už v príprave aj so zmenami v kádri

Klub predstavil príchody nových hráčov aj návrat odchovanca.

13. jún 2021 o 18:02 Martina Radošovská

TRNAVA. Spartakovci absolvovali počas víkendu prvé stretnutie letnej prípravy. Klub počas týždňa avizoval niekoľko zaujímavých zmien v kádri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do prípravy na novú sezónu sa nezapoja niekoľkí hráči, ktorým sa skončilo hosťovanie alebo zmluva. Medzi nimi je aj pravý obranca Matúš Turňa, ktorý patrí k najdlhšie slúžiacim hráčom. Do klubu prišiel pred tromi rokmi a v drese Spartaka odohral 51 zápasov. Za služby odvedené v klube mu poďakoval aj riaditeľ Milan Cuninka.

Prečítajte si tiež: Záhorácky maratón a polmaratón má za sebou úspešný ročník Čítajte

„Matúš Turňa bol profesio-nál, na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť. Má už svoj vek, skončila sa mu zmluva, preto sme sa rozhodli hľadať niekoho mladšieho a perspektívnejšieho.“

Okrem Matúša Turňu nebudú v Trnave pokračovať ani Nsumoh-Johnson Kalu, Dani Iglesias ani Marios Tsaousis, ktorým skončilo hosťovanie.

Klub uvoľní aj mladých hráčov Godinho, Jendreka, Mihála a Gembicého, ktorí by v súčasnom kádri nedostali veľa príležitostí na ligové štarty.

Predĺženie spolupráce

Spartak si po sezóne zmluvne zaviazal dvojicu brankárov Ľuboša Kamenára aj Dominika Takáča. Aj preto mal tréner Michal Gašparík na prvom stretnutí k dispozícii štyroch gólmanov. Okrem toho je dlhodobo zranený Dobrivoj Rusov.

„Som šťastný, že môžem pôsobiť v Spartaku aj budúcu sezónu a byť súčasťou veľkej futbalovej rodiny, pomôcť mužstvu na ihrisku a tiež aj začínajúcim brankárom v mládeži je pre mňa veľká motivácia,“ povedal pre klubový web po podpise zmluvy Ľuboš Kamenár, ktorý sa do Trnavy vrátil minulý rok v zime a v predošlej sezóne odchytal tri zápasy.

Prečítajte si tiež: Footgolfisti chcú obhájiť titul majstra Slovenska Čítajte

Mladší z dvojice gólmanov dochytal sezónu ako jednotka. „Som vďačný klubu, že mi dal túto príležitosť a chce so mnou aj naďalej spolupracovať. Od začiatku tohto roka sme urobili ako tím veľký progres a teší ma, že môžem byť toho súčasťou. Máme skvelých trénerov a veľmi dobre sa mi s nimi pracuje,“ vyjadril sa Dominik Takáč, ktorý je v klube už štvrtú sezónu.

Pre spomínané zranenie Dobrivoja Rusova v stretnutí so Žilinou dostal Dominik Takáč v bráne viac príležitostí a keďže sa Rusov na trávnik tak skoro nedostane, je pravdepodobné, že práve Takáč bude jednotkou aj v zápasoch Európskej konferenčnej ligy.

„Určite sa na to veľmi teším, ale mám zároveň aj rešpekt a záväzok. Musím zo seba vydať to najlepšie a veriť, že uspejeme ako tím. Diváci by mohli konečne zápasom pridať šťavu, aby som sa necítil ako na tréningu. Osobne ma to motivuje, stačilo, keď nás boli fanúšikovia vyprevadiť pred odchodom na Slovan.“

Kritika za nevýrazné výkony

V klube bude pokračovať aj ofenzívny stredopoliar Ján Vlasko. Do Spartaka sa vrátil pred začiatkom uplynulej sezóny a v klubových farbách odohral 24 zápasov s piatimi gólmi na konte. Počas jesene bol však kritizovaný za nevýrazné výkony. Súvisí to aj s tým, že ako na skúseného a kreatívneho futbalistu sú na neho kladené vyššie nároky.

„Dokáže byť rozdielovým hráčom a takým bol aj v minulosti. V klube sme vyhodnocovali jeho výkonnosť a počas jari dokázal, že môže byť platný aj do ďalšieho ročníka. Preto sme sa zhodli, že mu ponúkneme zmluvu aj na ďalšiu sezónu. Hráči ako Vlasko sa ťažko hľadajú a po odchode Iglesiasa nám v mužstve podobný typ chýba. Verím, že bude prínosom a bude patriť medzi kľúčových hráčov,“ vyjadril sa pre klubový web riaditeľ Cuninka.

Ako dodal sám Vlasko, je rád, že sa s klubom dohodli na ďalšej spolupráci. „Mohol som riešiť angažmán vonku, ale po úspešnej polsezóne bola pre mňa Trnava prioritou číslo jedna. Verím, že mužstvo sa ešte posilní a budeme pokračovať v načatom diele. Keď bol vlani cieľ pohárová Európa, tentoraz by sme mohli hrať ešte vyššie,“ dodal Vlasko.

Alex Iván (zdroj: FC Spartak Trnava)

Rýchlonohý krídelník

Prvou posilou Trnavy sa stal Alex Iván, ktorý je rodákom z Dunajskej Stredy, kde s futbalom začínal, ligu však okúsil až v Seredi. Rýchlonohý krídelník má na svojom konte 67 ligových štartov, v ktorých si pripísal sedem gólov a dvojnásobný počet asistencií. V minulej sezóne odohral za Sereď 28 zápasov, bol najproduktívnejším hráčom a druhým najlepším strelcom.

„Teším sa, že budem obliekať dres Spartaka a som veľmi vďačný za ponuku, ktorú som dostal. Po sezónach v Seredi to beriem ako krok vpred. Som rád, že si ma vybral tréner Michal Gašparík, ktorý mi volal. Má kvalitný káder a bude tam silná konkurencia, ktorej sa však nebojím a musím aj v tréningu či v zápase ukázať to najlepšie zo seba. Hral som najskôr na ľavej strane, ale neskôr na pravom krídle, kde sa cítim najlepšie. Aj v Trnave by som chcel dokázať, že viem strieľať góly a prihrávať na ne,“ vyjadril sa pre klubový web 24-ročný Iván.

Matej Čurma (zdroj: FC Spartak Trnava)

Náhrada za Turňu

Na uvoľnené miesto na pravej strane obrany po Matúšovi Turňovi klub angažoval 25-ročného odchovanca ružomberského klubu Mateja Čurmu, ktorý svoju doterajšiu ligovú kariéru strávil práve v Ružomerku.

„Som veľmi rád, že som sa dohodol práve s Trnavou, je to veľký klub s históriou. Sú tu skvelé podmienky, pekný štadión, ambiciózny tréner, kvalitný káder a nesmiem zabudnúť na skvelých fanúšikov, ktorých poznám zo svojho pôsobenia v Ružomberku. Verím, že je to správne rozhodnutie,“ povedal Čurma.

Roman Prochádzka (zdroj: FC Spartak Trnava)

Návrat odchovanca

V závere týždňa klub oznámil návrat odchovanca Romana Prochádzku. Tento 32-ročný stredopoliar sa vracia do Trnavy po siedmich rokoch. Po odchode zo Spartaka pôsobil v Levski Sofia, Viktorii Plzeň a uplynulý rok a pol strávil v poľskom Górniku Zabrze. Celkovo odohral v týchto kluboch 435 zápasov a strelil 57 gólov. Na svojom konte má 27 zápasov v pohárovej Európe, z toho päť v hlavnej súťaži Ligy majstrov.

„Mám rodinu, vždy som vedel, že sa chcem vrátiť domov. Nadobudol som pocit, že teraz je ten správny čas. Štadión sa zmenil neskutočne, budem si asi chvíľu zvykať, ale veľmi sa na to teším. Viem, čo sa bude odo mňa očakávať, trnavský fanúšik je náročný, ale vôbec sa toho neobávam. Spartak som sledoval, mužstvo hralo fantasticky, ale verím, že sa ešte môžeme zlepšovať,“ povedal Procházka pre klubový web Spartaka.