Trnavská automobilka bude počas víkendu vyrábať

Naposledy bola výroba pozastavená v pondelok.

11. jún 2021 o 17:45 TASR

TRNAVA. Trnavská automobilka Stellantis Slovakia potvrdila výrobu na víkendových pracovných zmenách počas soboty a nedele (12. - 13. júna). Uviedla to na svojom webe.

V sobotu bude prevádzka lisovňa pracovať do 16.10 h a ostatné prevádzky do 18.00 h. V nedeľu sa začne zmena o 18.00 h, okrem lisovne od 19.50 h. Všetky prevádzky budú pracovať do 6.00 h ráno.

Automobilka v tomto týždni produkovala od utorka (8. júna), naposledy bola výroba zastavená pondelok (7. 6.) na všetkých troch zmenách.

Výpadky v produkcii zapríčiňujú nedostatočné dodávky polovodičových komponentov do vozidie