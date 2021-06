Pri príchode zo zelenej krajiny budú akceptovať aj test zo zahraničia

PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, antigénový test platí len do 24 hodín.

11. jún 2021 o 8:42 TASR

BRATISLAVA. Pri príchode zo zelenej krajiny sa budú môcť ľudia preukázať aj negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 zo zahraničia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, o ktorej v tlačovej správe informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.

V prípade PCR testov nesmie byť negatívny test starší ako 72 hodín. V prípade antigénových testov nesmie byť negatívny test starší ako 24 hodín. Test musí byť vykonaný buď na území Slovenska, alebo na území susedného štátu. Vyhláška je platná od pondelka 14. júna.

Pravidlá začnú platiť od pondelka

Prečítajte si tiež: Trnavu a Piešťany vylepšia desiatky dobrovoľníkov Čítajte

Pri prekročení hraníc naďalej platí 14-dňová karanténa. Výnimku majú v prípade príchodu zo zelenej krajiny osoby mladšie ako 18 rokov či osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Rovnako sa netýka ani osôb, ktoré sú zaočkované.

V prípade dvojdávkových vakcín sa výnimka vzťahuje na ľudí, ktorí už dostali prvú dávky vakcíny, no druhú už nie. Musia však byť zaočkovaní najmenej 21 dní, no nie viac ako 90 dní. V prípade ľudí, ktorí dostali obe dávky vakcíny, musí od podania druhej dávky vakcíny uplynúť aspoň 21 dní, no nie viac ako jeden rok. Rovnaká podmienka platí v prípade očkovaných jednodávkovou vakcínou aj ľudí, ktorí prekovali COVID-19 a boli do 180 dní po jeho prekonaní očkovaní.

Koho čaká karanténa?

Prečítajte si tiež: Prírodné kino v Piešťanoch začína premietať Čítajte

Osoby prichádzajúce z červených krajín budú musieť aj naďalej absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Tá sa skončí buď po 14-tich dňoch, alebo po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý však možno vykonať najskôr ôsmy deň po návrate.

Pri príchode z čiernych krajín musí osoba prichádzajúca zo zahraničia absolvovať celú 14-dňovú karanténu, a to aj v prípade negatívneho výsledku PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr po ôsmich dňoch.

Karanténa sa nevzťahuje iba na zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak. V prípade, ak osoba prichádzajúca zo zelenej krajiny počas pobytu v zahraničí navštívila aj červenú krajinu, vzťahujú sa na ňu rovnaké pravidlá, akoby prichádzala z červenej krajiny.