Vo futbalovej Trnave pokračuje dvojica brankárov

Fanúšikovia majú dôvod na radosť. Zmluvu predĺžil aj odchovanec klubu.

8. jún 2021 o 10:42 TASR

TRNAVA. Vedenie fortunaligového FC Spartak Trnava predĺžilo zmluvu s dvojicou brankárov Ľubošom Kamenárom a Dominikom Takáčom. Klub o tom informoval na svojom webe.

Kamenár predĺžil kontrakt o jeden rok.

Pomôže aj mladým

"Som šťastný, že môžem pôsobiť v Spartaku aj budúcu sezónu a byť súčasťou veľkej futbalovej rodiny, pomôcť mužstvu na ihrisku a tiež aj začínajúcim brankárom v mládeži, je pre mňa veľká motivácia," povedal čoskoro 34-ročný gólman.

Novú trojročnú zmluvu podpísal aj Dominik Takáč, ktorý dochytal sezónu ako jednotka po zranení Dobrivoja Rusova.

"Som vďačný klubu, že mi dal túto príležitosť a chce so mnou aj naďalej spolupracovať. Od začiatku tohto roka sme urobili ako tím veľký progres a teší ma, že môžem byť toho súčasťou. Máme skvelých trénerov a veľmi dobre sa mi s nimi pracuje. Je radosť chodiť každý deň na tréning a to je pre mňa najdôležitejšie," povedal Takáč pre klubový web.

Nevie sa dočkať divákov

Keďže Rusov sa na trávnik tak skoro nedostane, je pravdepodobné, že Takáč bude jednotkou aj v zápasoch Európskej konferenčnej ligy.

"Určite sa na to veľmi teším, ale mám zároveň aj rešpekt a záväzok. Musím zo seba vydať to najlepšie a veriť, že uspejeme ako tím. Diváci by mohli konečne zápasom pridať šťavu, aby som sa necítil ako na tréningu. Osobne ma to motivuje, stačilo, keď nás boli fanúšikovia vyprevadiť pred odchodom na Slovan a pomohlo nám to."

