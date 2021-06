Kolobežky putujú aj do Hlohovca a Galanty

Snahou samospráv je znížiť počet krátkych jázd autami.

9. jún 2021 o 9:01 TASR

PIEŠŤAŠŤANY/HLOHOVEC/GALANTA. Ekologickú náhradu osobnej automobilovej dopravy - zdieľané elektrické kolobežky - spustili v pondelok v troch okresných mestách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), v Piešťanoch, Hlohovci a Galante.

Krajská samospráva na projekte spolupracovala so spoločnosťou Bolt. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

„Jedným z našich hlavných cieľov je znížiť počet krátkych jázd autami, predovšetkým v centrách miest. Kolobežky sú rýchlejšie a ekologickejšie, ich používanie sme sa rozhodli podporiť spolu sumou 16.000 eur. Spoločnosť našla model, ako službu prevádzkovať aj v takýchto menších mestách, a to po dohode s primátormi. Najbližšie by sa služba mala rozšíriť do Holíča,“ uviedol Viskupič.

„TTSK, ako jediný kraj na Slovensku a v Česku, chce pokryť kolobežkovou dopravou celé svoje územie. Kolobežky sú cenovo dostupné a snažíme sa, aby boli v mestách čo najlepšie umiestnené,“ povedal zástupca spoločnosti Bolt Martin Zajíc.