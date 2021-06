Futbalové výsledky: Vrbové sa trápilo v koncovke, Radimov potvrdil pozíciu lídra, dramatický záver v Piešťanoch

Prinášame vám prehľad výsledkov od 3. po 5. ligu Západ.

6. jún 2021 o 21:55 Martina Radošovská

III. liga Západ

Beluša – Malženice 1:0 (1:0)

V prvom polčase boli lepší domáci. Skóre otvoril po rohu Adam Gáborík, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži. V závere prvého dejstva začali hostia preberať iniciatívu. Vyrovnať mohol v 31. min. Sekera, ale trafil žrď. Po zmene strán Malženice márne dobýjali belušskú bránu. Mali viacero šancí, ale gólman Ciesar si udržiaval čisté konto. Beluša hrozila najmä z brejkov a rohových kopov. Poistku mohol pridať Hrenák, ale brankár mu to skvelým zákrokom znemožnil. Mrzieť ho to po zápase nemuselo, lebo Beluša dotiahla zápas do víťazného konca a po zaváhaniach súperov je na prvom mieste.

Gól: 11. Gáborík.

BELUŠA: J. Ciesar – Derka, Jánošík, Schiszler, Beňo, Gašpar, Cisár, Hrenák, Gáborík, Mišutka, Gorelka (58. Ďuriš).

MALŽENICE: Maťašovský – Juriš (46. Richnák), Krajčovič, Jakubička (69. Klačman), Burian (46. Machovič), Rehák, Balážik (74. Magdolen), Orolín, Sekera, Milota, Martinka.

Ostatné výsledky: Imeľ – Nitra B 3:1 (0:1), Veľké Ludince – Nové Zámky 2:2 (1:0), Lednické Rovne – Považská Bystrica 1:4 (0:1), Galanta – Častkovce 0:3 (0:2), Myjava – Šaľa 0:1 (0:0), Nové Mesto nad Váhom – Zlaté Moravce B 2:1 (1:1), Marcelová – Kalná nad Hronom 0:1 (0:0)

Tabuľka:

1. Beluša 12 8 3 1 28:11 27

2. Vráble 12 8 2 2 18:8 26

3. Myjava 12 7 3 2 20:10 24

4. Malženice 12 6 4 2 27:15 22

5. Marcelová 12 6 2 4 18:16 20

6. P. Bystrica 11 5 4 2 25:13 19

7. Nové Mesto 12 6 1 5 17:16 19

8. Šaľa 12 6 0 6 19:15 18

9. Častkovce 12 5 2 5 15:15 17

10. Led. Rovne 12 4 2 6 14:22 14

11. Kalná n/Hr. 12 3 4 5 14:18 13

12. Imeľ 11 2 4 5 8:14 10

13. V. Ludince 12 2 4 6 8:16 10

14. FC Nitra jun. 11 2 3 6 18:24 9

15. Galanta 12 2 1 9 10:23 7

16. Nové Zámky 11 2 1 8 10:33 7

IV. liga Severozápad

Vrbové – Prievidza 2:4 (0:4)

Prvý polčas vo Vrbovom bol najmä v réžii hostí, ktorí boli priamočiari, presní a hrali na málo dotykov. Vedenia sa ujala Prievidza už v 11. minúte stretnutia, kedy domáci urobili chybu po rohovom kope, na čo súper využil rýchly protiútok, Zedek prešprintoval brániaceho hráča a Horváthovi nedal šancu. Skóre na tabuli sa menilo aj v 23. minúte, kedy hostia využili nedorozumenie v obrane domácich a Okenka zakončoval do prázdnej brány na 0:2. Následne sa snažili domáci s výsledkom niečo urobiť, vytvorili si niekoľko sľubných šancí, ale doplatili na nepresnú koncovku, ktorá ich trápila počas celého zápasu.