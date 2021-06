V Trnave sa konalo druhé kolo atletickej ligy

Opäť triumfovali ženy Dukly a muži zo Slávie STU Bratislava.

6. jún 2021 o 17:59 TASR

TRNAVA. Počas víkendu sa v Trnave konalo druhé kolo atletickej ligy na Mestskom štadióne Antona Hajmássyho, ktoré vyhrali ženy banskobystrickej Dukly a muži Slávie STU Bratislava.

Kým obhajkyne titulu, ktoré však nastúpili bez viacerých opôr (Hrašnová, Škvarková, Vadlejch, Bezeková), museli o prvenstvo tuho bojovať so ŠK ŠOG Nitra (chýbali mu Zapletalová a Ledecká) a predstihli ho len o 10,5 bodu, bratislavskí vysokoškoláci zvíťazili s prehľadom s náskokom 67,5 bodu pred Duklou Banská Bystrica.

Stúpajúca forma

Tretie kolo ligy sa uskutoční už na budúci týždeň, v nedeľu 13. júna. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojom webe.

Kladivárom Marcelovi Lomnickému a Veronike Kaňuchovej stúpa forma. Po mítingu P-T-S v Šamoríne si obaja posunuli sezónne maximá aj v Trnave. Lomnický, piaty z OH v Riu 2016, sa zlepšil v piatych pretekoch v roku 2021 vo štvrtom pokuse na 76,49 m a až o 1,30 m si posunul najlepší šamorínsky výkon.

Zverencovi Libora Charfreitaga k limitu na OH v Tokiu chýbalo 1,01 m. Pozitívom je aj jeho vyrovnaná séria: x – 75,60 – 75,14 – 76,49 – x – 75,36. Dosiahol v nej trikrát lepší výkon ako na péteeske a raz sa k nemu priblížil na 5 cm.

"Hádzalo sa mi dobre, sektor bol výborne pripravený a navyše, zistil som, čo som neurobil dobre pred mítingom P-T-S," uviedol 33-ročný kladivár banskobystrickej Dukly pre atletika.sk.

"Hádzal som tentoraz uvoľnene – ako na tréningoch, kde mi to lieta ďaleko. Najdlhší hod bol pekný, no chýbalo mu jedno, že nebol o jeden meter a jeden centimeter dlhší. Najbližšie štartujem 15. júna na bronzovom mítingu v Kladne a verím, že do renkingu pridám ešte nejaké body."

(zdroj: PAVOL UHRIN, JÁN SÚKUP a VLADIMÍR GUBRICKÝ)

Najlepší výkon

Zlepšila sa aj Kaňuchová, ktorá si v Trnave sezónne maximum z péteesky 66,53 posunula o ďalší takmer meter na 67,43 m. Pre 28-ročnú ďalšiu Charfreitagovu zverenku je to najlepší výkon od roku 2016, keď hodila v Gainesville na Floride osobný rekord 69,48.

"Keďže sa zlepšujem z pretekov na preteky, je to na dobrej ceste. Keď sa na výsledkovej tabuli objavilo po treťom pokuse 67,43 m, neskutočne som sa potešila. Chcela som hodiť ešte viac, ale už to nešlo. Som z toho trochu rozčarovaná, ale nič sa nedeje – ideme ďalej!" – komentovala svoje vystúpenie Kaňuchová. Najbližšie sa predstaví v utorok 8. júna na mítingu v Kodani.

V dobrej forme je aj nádejná Viktória Forsterová. Okrem "povinného" triumfu na 200 m za 24,51 v protivetre 1,3 m/s vyhrala aj 100 m prekážok v osobnom rekorde 13,94 (protivetor 1,2 m/s), limite na MSJ a MEJ. Zverenka Kataríny Adlerovej sa posunula na ôsmu priečku slovenských historických tabuliek, keď ako jedenásta Slovenka pokorila 14-sekundovú hranicu. Z limitu na ME do 23 rokov v Tallinne sa tešil Patrik Dömötör. Na péteeske mu požadovaný výkon 52,50 ušiel o dve stotiny, v Trnave ho však prekonal o 24 stotín. Osobný rekord 72,90 a zároveň aj limit an ME do 23 rokov zaznamenal oštepár Patrik Michalec.

Individuálne výkony

O individuálne slovenské výkony roka sa okrem Lomnického postarali z mužov Peter Ďurica na 3000 m (8:38,96), Dávid Mazúch na 3000 m prekážok (9:13,53 – aj osobný rekord), žrdkár Ján Zmoray (510), Patrik Megela v trojskoku (15,02 – aj osobný rekord), guliar Adrián Baran (17,51 – aj osobný rekord) a Lukáš Beer sa po 215 cm na P-T-S posunul o dva centimetre vyššie (217).

Zo žien si jednotkové výkony sezóny zapísali Lucia Hrivnák Klocová na 1500 m (4:25,08), ktorá svoj víťazný čas z 1. kola ligy v Košiciach zlepšila o viac ako 14 sekúnd, Elena Dušková na 3000 m (9:58,08), Lucia Keszeghová v stípli (11:41,63), žrdkárka Lujza Paliderová (343) a v trojskoku Zuzana Ďurkechová (12,51).

Dobre si počínal aj štvorstovkársky špecialista Šimon Bujna, ktorý po sezónnom maxime na péteeske vyhral v protivetre oba šprinty – 100 m za 10,85 (-1,9) a 200 m za 21,49 (-1,7).

(zdroj: PAVOL UHRIN, JÁN SÚKUP a VLADIMÍR GUBRICKÝ)

Výsledky z 2. kola atletickej ligy z Trnavy:

MUŽI

100 m (-1,9 m/s): 1. Š. Bujna 10,85, 2. Baluch (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 11,01, 3. Murcko (Slávia UK Bratislava) 11,16,

200 m (-1,7): 1. 1. Š. Bujna (Dukla) 21,49, 2. Murcko (Slávia UK) 21,64, 3. Marček (Slávia STU Bratislava) 21,88,

400 m: 1. Marček (Slávia STU Bratislava) 48,08, 2. Henry (AŠK Slávia Trnava) 48,83, 3. Glodžák (Dukla) 49,05,

800 m: 1. Kotyza (ČR/Slávia Trenčín o. z.) 1:58,77, 2. Sýkora (ČR/AC Stavbár Nitra) 1:59,88, 3. P. Kováč (Slávia STU Bratislava) 2:00,52,

1500 m: 1. Sýkora (ČR/AC Stavbár Nitra) 4:05,75, 2. Pelikán (Slávia UK) 4:06,79, 3. A. Janíček (BK Lysá pod Makytou) 4:06,98,

3000 m: 1. P. Ďurica 8:38,96 – slovenský výkon roka, 2. Pelikán (obaja (Slávia UK) 8:39,14, 3. M. Kováč (Slávia STU Bratislava) 8:44,63,

3000 m prek.: 1. Mazúch (ŠK ŠOG Nitra) 9:13,53 – slovenský výkon roka, 2. R. Tomeček (Slávia STU Bratislava) 9:30,69, 3. Jablokov (Slávia UK) 10:17,48,

110 m prek. (-1,9): 1. Baluch (Dukla) 14,96, 2. Rykl (ČR/Slávia STU Bratislava) 15,04, 3. Juránek (ČR/AC Stavbár Nitra) 15,31,

400 m prek.: 1. Dömötör (Slávia STU Bratislava) 52,26 – limit na ME do 23 rokov, 2. Juránek (ČR/AC Stavbára Nitra) 53,38, 3. Bartek (AŠK Slávia Trnava) 54,92,

výška: 1. Beer 217 – slovenský výkon roka, 2. T. Zeman (obaja AC Stavbár Nitra) 215, 3. Vodák (ČR/ŠK ŠOG Nitra) 195,

žrď: 1. Zmoray (AC Stavbár Nitra) 510 – slovenský výkon roka, 2. Rykl (ČR/Slávia STU Bratislava) 480, 3. Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 470,

diaľka: 1. Hriň (Dukla) 710, 2. J. Benda (Naša atletika Bratislava) 695, 3. R. Jelínek (Slávia TU Košice) 687,

trojskok: 1. Vodák (ČR/ŠK ŠOG Nitra) 15,48, 2. Megela (Dukla) 15,02 – slovenský výkon roka, 2. Hlaváč (Slávia STU Bratislava) 14,74,

guľa: 1. Baran (Slávia STU Bratislava) 17,51 – slovenský výkon roka, 2. S. Kováč 15,46, 3. Greguš (obaja AC Stavbár Nitra) 15,19,

disk: 1. Gondor (ČR/Slávia UK) 54,68, 2. S. Kováč (AC Stavbár Nitra) 52,95, 3. Baran (Slávia STU Bratislava) 46,31,

kladivo: 1. Lomnický 76,49 – slovenský výkon roka, 2. Koukal ml. 54,56, 3. Mistrík (všetci ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 52,48,

oštep: 1. Slezák 74,55, 2. Michalec (obaja Dukla) 72,90 – limit na ME do 23 rokov, 3. Bartoň (ŠK ŠOG Nitra) 68,43,

4 x 100 m: 1. Naša atletika Bratislava (Federič, Haraslin, J. Benda, Košík) 42,09 – slovenský výkon roka, 2. Slávia STU Bratislava 42,60, 3. AC Stavbár Nitra 43,82,

4 x 400 m: 1. Slávia STU Bratislava (Cisár, Pázmány, Pavelka, Dömötör) 3:27,56 – slovenský výkon roka, 2. AC Stavbár Nitra 3:27,83, 3. AK ZŤS Marrin 3:34,72.

Poradie v 2. kole: 1. Slávia STU Bratislava 274,5, 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 207, 3. AC Stavbár Nitra 172,5, 4. ŠK ŠOG Nitra 142,5, 5. Slávia UK Bratislava 112, 6. Naša atletika Bratislava 53,5, 7. Slávia Trenčín o. z. 44, 8. Slávia TU Košice 26.

Poradie po 2 kolách: 1. Slávia STU Bratislava 16, 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 14, 3. ŠK ŠOG Nitra 11 (321,5), 4. AC Stavbár Nitra 11 (316,5), 5. Slávia UK Bratislava 8, 6. Naša atletika Bratislava 5, 7. Slávia TU Košice 4, 8. Slávia Trenčín o. z. 3.

ŽENY

100 m (-1,2 m/s): 1. Weigertová 11,77, 2. Vi. Strýčková (obe Slávia UK Bratislava) 12,08, 3. Cellerová (Slávia Trenčín o. z.) 12,24,

200 m (-1,3): 1. Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) 24,51, 2. Vi. Strýčková (Slávia UK) 24,65, 3. Malatincová (Dukla) 25,24,

400 m: 1. Putalová 54,51, 2. Malatincová (obe Dukla) 56,21, 3. Švecová (ŠK ŠOG Nitra) 56,88,

800 m: 1. Kutrová (ČR/ŠK ŠOG Nitra) 2:12,42, 2. Zápotočná (Spartak Dubnica) 2:13,82, 3. Takáčová (Slávia STU Bratislava) 2:26,67,

1500 m: 1. Hrivnák Klocová (AK ZŤS Martin) 4:25,08 – slovenský výkon roka, 2. Pelikánová (Dukla) 4:57,72, 3. Salayová (AC Malacky) 5:00,98,

3000 m: 1. Dušková (Dukla) 9:58,08 – slovenský výkon roka, 2. Naňová (Slávia STU Bratislava) 10:04,41, 3. Pelikánová (Dukla) 10:18,77,

3000 m prek.: 1. Keszeghová (Slávia STU Bratislava) 11:41,63 – slovenský výkon roka, 2. Šuleková 12:23,93, 3. Ondrušová (obe ŠK ŠOG Nitra) 13:43,02,

100 m prek. (-1,2): 1. Forsterová 13,94 – limit na MSJ a MEJ, 2. Takácsová (obe ŠK ŠOG Nitra) 14,45, 3. Žibritová (Slávia TU Košice) 14,90,

400 m prek.: 1. Hálová (ČR/Dukla) 1:01,71, 2. Takácsová (ŠK ŠOG Nitra) 1:02,57, 3. Géciová (Spartak Dubnica) 1:04,09,

výška: 1. T. Dunajská 175, 2. Lenhartová (obe Dukla) a Bošková (Spartak Dubnica) 165,

žrď: 1. Paliderová (UMB B. Bystrica) 343 – slovenský výkon roka, 2. Zhřívalová a Ve. Strýčková (obe ČR/Slávia UK) 300,

diaľka: 1. V. Rusnáková 579, 2. Lehenová (obe Slávia TU Košice) 575 (+2,4), 3. Veselská (Naša atletika Bratislava) 554,

trojskok: 1. Ďurkechová (Spartak Dubnica) 12,51 – slovenský výkon roka, 2. Klímová (ČR/Slávia Trenčín o. z.) 11,91, 3. Lehenová (Slávia TU Košice) 11,87,

guľa: 1. Brzyszkowská (ČR/Slávia TU Košice) 15,42, 2. Krištofičová (Slávia UK) 13,36, 3. Váleková (Dukla) 13,20,

disk: 1. L. Vargová (ČR/ŠK ŠOG Nitra) 44,02, 2. Váleková (Dukla) 40,43, 3. Brzyszkowská (ČR/Slávia TU Košice) 40,16, mimo súťaže: Klonová (ČR) 40,96,

kladivo: 1. Kaňuchová (Dukla) 67,43, 2. Šedá (ČR/Slávia STU Bratislava) 46,30, 3. K. Čaklošová (Spartak Dubnica) 45,19,

oštep: 1. P. Hanuliaková (Slávia Trenčín o. z.) 44,03, 2. Hamráková (Akademik TU Košice) 41,69, 3. Mocharová (ČR/Slávia Trenčín o. z.) 40,76,

4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra (Švecová, haršányová, Kusyová, Forster) 49,14, 2. Naša atletika Bratislava 49,40, 3. Slávia TU Košice 49,83,

4 x 400 m: 1. Dukla (Predajnianska, Pavelicová, B. Tomková, Putalová) 4:05,31, 2. Slávia STU Bratislava 4:14,65, 3. ŠK ŠOG Nitra 4:24,32.

Poradie v 2. kole: 1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 201,5, 2. ŠK ŠOG Nitra 191, 3. Slávia TU Košice 143,5, 4. Slávia STU Bratislava 135,5, 5. Slávia Trenčín o. z. 116, 6. AK Spartak Dubnica n/V.) 98,5 7. Slávia UK Bratislava 91, 8. Naša atletika Bratislava 34.

Poradie po 2 kolách: 1. ŠK Dukla o. z. B. Bystrica 16, 2. ŠK ŠOG Nitra 14, 3. Slávia STU Bratislava 11, 4. Slávia TU Košice 8 (243,5), 5. AK Spartak Dubnica 8 (223), 6. Slávia Trenčín o. z. 7, 7., Slávia UK Bratislava 4, 8. Naša atletika Bratislava 2.