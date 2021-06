Počet obyvateľov v obci okresu Piešťany sa má viac ako zdvojnásobiť

V obci má pribudnúť obytná zóna s desiatkami rodinných domov, tromi bytovými domami a občianskou vybavenosťou.

4. jún 2021 o 13:52 SITA

PIEŠŤANY. Obytná zóna s desiatkami rodinných domov, tromi bytovými domami a občianskou vybavenosťou má pribudnúť v lokalite Pri jazerách v obci Ducové v okrese Piešťany.

Prístup k najnovším videám

Počet obyvateľov jednej z najmenších obcí v okrese, ktorá má približne 500 obyvateľov, by sa mal po vybudovaní zóny zvýšiť o viac ako 600. Vyplýva to zo zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý predložila spoločnosť Euroscope.

Obec Ducové leží v blízkosti Piešťan, na hranici Trnavského a Trenčianskeho kraja.



V prvej etape plánuje developer vybudovať južné napojenie zóny a 79 rodinných domov, v ďalšej etape 39 domov, materskú školu a bytový dom, v tretej dva bytové domy.

Článok pokračuje pod video reklamou

So začiatkom výstavby by sa mohlo začať v polovici budúceho roka, s ukončením do konca roka 2027. V území má byť spolu 141 rodinných domov a 42 bytov. Pozemky pre rodinné domy budú mať rozlohu najmenej päťsto metrov štvorcových. Develeoper odhaduje investičné náklady na 20 miliónov eur bez DPH.



„Obytná zóna ponúka riešenie bývania v rodinných domoch, ako aj v malopodlažnej bytovej zástavbe. V území sa počíta aj s občianskou vybavenosťou. Predpokladá sa, že miesto priláka prevažne rodiny, ktorých členovia budú zamestnaní v priemyselných a logistických parkoch, budovaných v okolí. Prevažný smer dopravy bude prúdiť na obec Modrovka a odtiaľ sa rozptýli na diaľnicu D1,“ píše sa v zámere.



Obec Ducové je známa predovšetkým svojou archeologickou lokalitou Kostolec, kde sa každoročne konajú púte.

Prihlásiť sa na odber videí