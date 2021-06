Trnavské reštaurácie McDonald’s ustáli pandémiu bez prepúšťania a aktuálne naberajú nových zamestnancov

Hoci pandémia priniesla mnohým ľuďom do životov neistotu, zamestnanci McDonald’s v Trnave, ako aj na celom Slovensku, mohli zostať pokojní.

7. jún 2021 o 0:00

Vďaka priazni zákazníkov, rozširovaniu dostupnosti svojich produktov a donáškovej služby sa spoločnosti podarilo udržať všetky pracovné miesta a zvýšiť podiel na trhu. Spoločnosť dokonca naberá nových zamestnancov, v Trnave dáva príležitosť až desiatkam ľudí.

Pandémia zmenila situáciu na pracovnom trhu

Situácia na trhu práce sa vplyvom pandémie zmenila. Kým ešte v roku 2019 sa Slováci nebáli meniť zamestnanie, od minulého roka prejavujú výrazne vyššiu opatrnosť – namiesto flexibility uprednostňujú istotu dlhodobého zamestnania a odolnosť zamestnávateľa voči externým faktorom. „Som nesmierne rád, že sa mi podarilo zachovať všetky pracovné miesta, hoci to nebolo jednoduché. Zamestnancov z prevádzok v centre Bratislavy som presunul práve do Trnavy, keďže v centre hlavného mesta sa počas lockdownu pohybovalo minimum ľudí,“ opisuje Anton Novotný, ktorý prevádzkuje štyri reštaurácie McDonald’s v Bratislave a dve v Trnave.

V trnavských reštauráciách je aktuálne zamestnaných približne 190 zamestnancov a ďalší by mali pribudnúť už v najbližšej dobe. „Aktuálne prebieha intenzívny nábor. Do každej prevádzky potrebujeme 15 až 20 ľudí, a to ako na plný úväzok, tak aj na brigádnicky pomer,“ dodáva A. Novotný.

Spoločnosti McDonald’s sa podarilo udržať všetky pracovné miesta nielen v Trnave, ale aj v ostatných častiach Slovenska. Aktuálne je v 35 reštauráciách zamestnaných približne 2 600 ľudí, pričom spoločnosť naberá nových ľudí a ponúka príležitosť každému záujemcovi nájsť stabilnú a dobre ohodnotenú prácu v tejto reštauračnej sieti.

„Spoločnosť McDonald’s je aj v týchto komplikovaných časoch oporou pre svojich zamestnancov. Stabilné pracovné prostredie bolo spolu s bezpečnosťou pri práci, hygienou a ochranou zákazníkov i zamestnancov našou hlavnou prioritou v pandemickom období,“ hovorí Adriana Boháčová, People manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

Trikrát ocenený Najzamestnávateľ roka

Reštaurácie McDonald’s, rovnako ako celý gastro segment, prešli v roku 2020 neľahkými výzvami. Spoločnosť však nepoľavila v rozvíjaní podnikania ani v komunitnej pomoci, za čo sa jej dostalo po tretíkrát po sebe uznania aj v rámci obľúbenej ankety Najzamestnávateľ roka 2020. „Sme nesmierne hrdí, že sa nám aj tento rok podarilo obhájiť prvenstvo v ankete Najzamestnávateľ roka 2020 v kategórií Cestovný ruch, gastro a hoteliersvo. Je to pre nás obrovské zadosťučinenie a ocenenie vnímame aj ako záväzok do budúcna. Plne si uvedomujeme, že iba vďaka spokojným zamestnancom dokážeme aj naďalej servírovať našim zákazníkom nielen chutné a kvalitné jedlo, ale vytvárať aj príjemnú atmosféru,” povedala A. Boháčová. „Ako poďakovanie za ich skvelú prácu počas náročného obdobia sme im pripravili veľký balík s vitamínmi, rôznymi pochutinami a darčekmi, ktoré sme našim zamestnancom osobne v každej reštaurácii odovzdali,“ dodáva.

Zvyšovanie podielu na trhu

Spoločnosti sa aj napriek sťaženým podmienkam podarilo zvýšiť podiel na trhu. Kým v roku 2019 tvorili návštevy McDonald’s 70 percent všetkých návštev reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, v minulom roku to bolo takmer o tri percentá viac, teda 73 percent. „V piatich reštauráciách sme pre zvýšenie efektivity, pohodlia a bezpečnosti zákazníkov vybudovali vonkajšie digitálne menu boardy a nepoľavili sme ani vo vytváraní príjemnej atmosféry v prevádzkach, ktoré síce s obmedzeniami, no výrazne dotvárali naše gastro a zákaznícke služby,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR supervízorka pre McDonald’s na Slovensku.

Pomoc zdravotníkom a podpora duševného zdravia zamestnancov

Spoločnosť McDonald’s počas obdobia neutíchajúcej pandémie pomáhala najmä tým, ktorí boli najvyťaženejší - pripravovala jedlo pre zdravotníkov, ako aj policajtov a vojakov, ktorí nepretržite kontrolovali hranice, alebo zabezpečovali testovanie. Za celé obdobie tak reštaurácie McDonald's na Slovensku pripravili viac ako 15-tisíc porcií teplého jedla pre mnohých bojovníkov v prvých líniách. Výnimkou v pomoci zdravotníkom nebol ani trnavský McDonald’s. „Pomáhali sme predovšetkým zdravotníkom na mobilných odberných miestach. Zabezpečovali sme im pitný režim a jedlo – či už teplé jedlo počas obeda, alebo občerstvenie v podobe croissantov a dezertov v poobedných hodinách,“ vysvetľuje A. Novotný.

Ako dobrý sused podporovala spoločnosť McDonald’s aj komunity v rôznych oblastiach na Slovensku, či už kúpou dezinfekčných prostriedkov alebo počítačového vybavenia pre deti zo sociálne slabších rodín. V neposlednom rade sa spoločnosť McDonald´s stala členom koalície Ligy za duševné zdravie, aby podporila vzdelávanie svojich zamestnancov o dôležitosti duševného zdravia.

Neustále zlepšovanie zákazníckej skúsenosti

Otvorenie interiérových priestorov reštaurácií McDonald’s prináša po dlhom období okrem možnosti vychutnania si jedla pri jednom stole aj návrat obľúbenej pozície GEL – Guest Experience Leader, ktorý je zodpovedný za zlepšovanie zákazníckeho zážitku v reštauráciách McDonald's. Minuloročný prieskum spoločnosti ukázal, že až 80 percent zákazníkov oceňuje jeho priateľskosť a približne rovnaký podiel ľudí vníma pozitívne čistotu v prevádzkach (aj pri objednávkach so sebou). Dáta za rok 2020 ukázali aj ďalšiu zaujímavosť – hranolčeky nechýbali takmer pri žiadnej objednávke v minulom roku. Jednoducho, každá objednávka obsahovala priemerne jednu porciu hranolčekov.