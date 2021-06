Dokonalé leto s futbalovým kempom

Je zameraný na šport hlavne na zábavu.

1. jún 2021 o 19:28 Martina Radošovská

ČERVENÍK. Obľúbený futbalový kemp pre deti Futbal deťom sa uskutoční v Červeníku aj tento rok, a to v štyroch turnusoch v rozmedzí od 1. do 21. júla. Jeden je limitovaný na 50 účastníkov. O blížiacom sa siedmom ročníku sme sa rozprávali s hlavným organizátorom Marekom Tajberom.

Futbalový kemp 2021 v Červeníku: 1. turnus – 1. 7. – 6. 7. 2021 2. turnus – 6. 7. – 11. 7. 2021 3. turnus – 11. 7. – 16. 7. 2021 4. turnus – 16. 7. – 21. 7. 2021 www.futbaldetom.sk



Ako vznikla myšlienka futbalových kempov pre deti Futbal deťom?

V roku 2015, kedy sa uskutočnil 1. ročník, nebolo na Slovensku veľa podobných futbalových kempov, a ak boli, tak neboli predovšetkým o zábave, ale o drile. Som presvedčený, že za šesť dní drilu dieťa ako futbalista napredovať nebude. Deti si potrebujú prázdniny hlavne užiť. V súvislosti s tým mi napadla myšlienka futbalového kempu, ktorý bude predovšetkým o zábave a aj futbalové tréningy sú pripravované našimi trénermi hravou formou, aby sa deti poriadne vybláznili.

Tento rok pôjde už o 7. ročník, pričom každý je úspešný a pomerne často sa stáva, že kapacita sa rýchlo naplní a niektoré deti musíte aj odmietnuť. Napriek tomu sa trend futbalových kempov rozmáha, často ich organizujú aj samotné kluby. V čom je váš kemp iný oproti ostatným?

Každý rok sa snažíme zdvihnúť latku ešte o čosi vyššie ako v poslednom ročníku. V našich kempoch si deti na každom turnuse užívajú bublinový futbal, ktorý je stále očakávanou atrakciou. Spomeniem angličtinu, ktorú tiež riešime zábavnou formou a využívame pri nej futbalové prvky, aby to účastníkov bavilo.

Od minulého ročníka máme footgolf, ktorý deti zaujal a okrem futbalu sa učia aj základy golfu. Skákacie trampolínky majú v rámci tréningu a uznávam, že vydržať na nich v plnom nasadení pol hodinu je riadna makačka.

Akvapark je súčasťou regenerácie, preto sa ho snažíme umiestniť do programu až v posledné dni kempu. Posledný večer pripravujeme pre deti diskotéku, ktorú si naozaj užijú. Preto nás na margo klubových kempov veľmi teší, že niektoré kluby prichádzajú s myšlienkou usporiadania kempov pod hlavičkou Futbal deťom. Uvidíme, ak tam bude splnená kvalita našich kempov, tak túto možnosť zvážime.

Každý ročník prinášate pre účastníkov novinky, ani tento nebude výnimkou. Čo pripravujete tento rok?

Určite by som dal rád do pozornosti vstupný balík pre každého účastníka, ktorý teraz bude okrem dresu, trenírok, štulpní, lopty, fľaše a vrecka rozšírený o tréningové tričko a mikinu. Taktiež sa môžu deti tešiť na turnaj v hre FIFA 21, ktorý je novinkou. Máme v zálohe ešte jedno prekvapenie, ale uvidíme, či nám ho táto situácia dovolí uskutočniť a stihneme ho do začiatku prvého turnusu.

Ako prebieha taký deň vo vašom kempe?

Snažíme sa, aby bol každý deň iný, pretože stereotyp deti nemajú rady. Deň začína rannou rozcvičkou, po ktorej nasledujú raňajky. Druhý tréning začína hodinku a pol pred obedom a posledný okolo 16:30 – 17:00 h. pred večerou. Voľný čas je vyplnený spomínanými atrakciami, na rad prichádza tiež bowling, ping-pong a animátorky, ktoré sa deťom venujú na izbách a hrajú s nimi rôzne spoločenské hry. Deti si naše animátorky vždy veľmi rýchlo obľúbia a na konci kempu sa im ťažko odchádza.

Deťom v kempe sa venujú špičkoví tréneri. Aké mená spomeniete?

Aby tréningy splnili svoj účel, tréneri sú výhradne z mládežníckych kategórií Spartaku Trnava. Kvalita trénerov je u nás prioritou. Za tie roky by som spomenul mená ako Patrik Malý, Dávid Miškovič, Tomáš Bartoš, Michal Kukučka, Ľuboš Benkovský, Janko Krupa či Ivan Čulák. Tréneri si vždy odviedli svoju prácu na sto percent a aj v rámci voľného času radi zostali a bavili decká. Myslím si, že je to aj tým, že na kempoch je naozaj dobrá atmosféra a energia, takže človek odtiaľ nerád odchádza.

Aká spätná väzba sa vám na kemp dostáva?

Naozaj veľmi pozitívna, z čoho máme obrovskú radosť. Ďakujeme všetkým deťom aj rodičom, že ich náš kemp baví a že sa k nám vo veľkých počtoch vracajú.

Prípadní záujemcovia o tento ročník si môžu pozrieť názory rodičov na našej stránke futbaldetom.sk v sekcii referencie.

Posledný rok bol pre koronavírus odlišný. Šiesty ročník vášho kempu bol dlho v ohrození, napokon sa však uskutočnil. Garantujete nejakú záruku pre rodičov, ak by sa pre pandémiu kemp nemohol uskutočniť?

Áno, v prípade, že sa kempy pre nepriaznivú situáciu neuskutočnia, tak každému rodičovi bude vrátená rovnaká suma, ktorú poslal, bez storno poplatkov.

Ponúka kemp pre rodičov aj určité výhody pri platení? Na vašej stránke uvádzate, že kemp sa dá nájsť aj v e-shope Slovenského futbalového zväzu.

Presne tak. Od začiatku mája si kluby môžu na e-shope SFZ pre svoje mládežnícke kategórie zaobstarať v rámci kreditov aj účasť na našom kempe. Rovnako si za ne môžu zakúpiť sústredenia aj na iných miestach ako v Červeníku. Čo sa týka platby za kemp, dá sa zaplatiť aj na splátky a rodičia majú možnosť preplatiť si čiastku kempu u svojho zamestnávateľa v rámci rekreačného poukazu.

