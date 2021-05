FOTO: Vodiči sadli v piatok za volanty poriadne opití

Jeden z vodičov zdemoloval dve autá i plynovú prípojku.

31. máj 2021 o 13:27 SITA

TRNAVA. Policajtov v okrese Trnava v piatok zamestnávali opití vodiči. V troch prípadoch prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu nameral hodnoty vysoko nad jedno promile. Už krátko po polnoci zastavili na parkovisku v Trnave 52-ročného Trnavčana za volantom Seatu Leon.

V dychu mu policajti namerali takmer tri promile alkoholu a tak ho ihneď obmedzili na osobnej slobode a následne eskortovali do trnavskej cely policajného zaistenia.

V ten istý deň dali policajti z Trstína v chatovej oblasti Buková fúkať 59-ročnému vodičovi Hondy CR-V, namerali mu 3,31 promile. Za jazdu v opitosti čelia obaja obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.



Opitého vodiča riešili v piatok aj policajti v Jaslovských Bohuniciach, pričom 31-ročný občan Ukrajiny neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam. Na aute Mercedes-Benz prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom Kia Sorento. Zišiel z cesty, narazil do zaparkovaného Renaultu Thalia a následne do plynovej prípojky, ktorú poškodil tak, že unikal plyn.

Po nehode nafúkal takmer dve promile. Keďže sa vodič sťažoval na bolesti brucha, previezli ho najskôr do nemocnice, odtiaľ do policajnej cely. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 5 000 eur.



Policajti muža obvinili z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a všeobecného ohrozenia. Ukrajincovi hrozí, po dokázaní viny, až trojročný pobyt vo väzení.