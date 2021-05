Futbalové výsledky: Malženice remizovali s Myjavou, Jaslovské Bohunice prehrali vlastným gólom

Prinášame vám prehľad výsledkov od 3. po 5. ligu Západ.

30. máj 2021 o 21:02 Martina Radošovská

III. liga

Malženice – Myjava 2:2 (1:1)

V Malženiciach sa po dlhej pandemickej prestávke stretli mužstvá z čela tabuľky. Domáce Malženice strácali na Myjavu dva body a v prípade víťazstva by ju v tabuľke predbehli. Mužstvá si však body nakoniec delili. Malženice vstúpili do zápasu aj s novými posilami v podobe Olivera Buriana a Martina Machoviča v základnej zostave.

Druhý spomínaný v 35. minúte otváral skóre, keď sa presadil po kombinačnej akcii z ľavej strany. Hostia ešte krátko pred odchodom do kabín vyrovnali na 1:1 Ulrichom. Druhý polčas začali aktívnejšie hostia, keď hneď na začiatku nepokrytý Kóňa hlavičkoval do domácej brány na 1:2. V 60. minúte strelu hostí domáci Maťašovský efektívne chytil.

Článok pokračuje pod video reklamou

V 64. minúte pekný priamy kop domáceho Reháka skoro z 30 metrov hosťujúci brankár vyrazil. Vyrovnávajúceho gólu sa domáci dočkali v 74. minúte, kedy po rohu Orolína hlavičkoval na 2:2 Milota. V 86. minúte mohli domáci rozhodnúť, ale zakončenie Martinku z päťky na dvakrát zneškodnil Solnička.

Góly: 35. Machovič, 74. Milota – 43. Ulrich, 47. Kóňa.

MALŽENICE: Maťašovský - Juriš (75. Martinka), Krajčovič, Jakubička, Burian (61. Kovársky), Rehák, Magdolen (61. Milota), Ľubomír Balážik, Orolín, Machovič (71. Richnák), Sekera.

MYJAVA: Solnička - Flamik, Kóňa, Pekár, Ulrich (75. Vávra), Pecha, Toman (90. Kosík), Sivák, Lopušan, Copko (82. Mareš), Svatík.

Ostatné výsledky: Nitra B – Zlaté Moravce B 0:1, Kalná nad Hronom – Lednické Rovne 2:3, Považská Bystrica – Veľké Ludince 3:0 kontumačne, Šaľa – Imeľ 2:1, Nové Zámky – Beluša 1:5, Galanta – Nové Mesto nad Váhom 0:3, Častkovce – Marcelová 1:2.

Tabuľka:

1. ViOn B Vráble 11 8 2 1 17:6 26

2. Beluša 11 7 3 1 27:11 24

3. Myjava 11 7 3 1 20:9 24

4. Malženice 11 6 4 1 27:14 22

5. Marcelová 11 6 2 3 18:15 20

6. P. Bystrica 10 4 4 2 21:12 16

7. Nové Mesto 11 5 1 5 15:15 16

8. Šaľa 11 5 0 6 18:15 15

9. Častkovce 11 4 2 5 12:15 14

10. Led. Rovne 11 4 2 5 13:18 14

11. Kalná n/Hr. 11 2 4 5 13:18 10

12. Imeľ 11 2 4 5 8:14 10

13. FC Nitra jun. 11 2 3 6 18:24 9

14. V. Ludince 11 2 3 6 6:14 9

15. Galanta 11 2 1 8 10:20 7

16. Nové Zámky 10 2 0 8 8:31 6

IV. liga

D. Vestenice – Radimov 2:3 (0:2)

Tabuľkový súboj medzi domácimi Dolnými Vestenicami a Radimovom skončil lepšie pre hostí. Do vedenia mohli ísť ako prví domáci, no tesne minuli bránu Radimova. Chvíľu na to pálil oveľa presnejšie hosťujúci K. Ravas a Radimov otváral skóre - 0:1. V 28. minúte prišlo na zahrávanie pokutového kopu. Faul Adama Hološka potrestal premenenou penaltou ten istý hráč - 0:2.