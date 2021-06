Mestský úrad v Leopoldove sa sťahuje do novej budovy

Pôvodná budova kapacitne ani technicky nevyhovovala. Vznikne v nej knižnica.

6. jún 2021 o 14:35 TASR

LEOPOLODV. V týchto dňoch sa v Leopoldove začína dlho očakávané sťahovanie mestského úradu do nového objektu. Vyrástol v dvorovej časti súčasnej radnice, ktorá podľa primátorky Terézie Kavuliakovej už dlhší čas kapacitne ani technicky nevyhovovala.

V jej priestoroch po prestavbe vznikne knižnica a v priestoroch súčasnej knižnice plánuje mesto zriadiť domov sociálnych služieb.

Dlhoročný projekt

Výstavba nového mestského úradu trvala 16 mesiacov, táto etapa si vyžiadala náklady 1,747 milióna eur. Časť bola financovaná z úveru, zostatok z vlastných zdrojov.

“Je to dlhoročný projekt, ktorý začal ešte môj predchodca,” povedala primátorka pre TASR. V súčasnosti už jedenásť zamestnancov úradu balí, aby postupne preniesli všetku svoju agendu do nových kancelárií.

Nároky na prácu úradov samosprávy sa podľa Kavuliakovej stále zvyšujú, preto aj na leopoldovskom mestskom úrade majú v administratíve viac ľudí a potrebu miesta, ako bývalo kedysi. Nové priestory prinášajú väčší komfort aj pre občanov na vybavovanie ich potrieb.

“Okrem toho nás veľmi teší, že máme novú reprezentatívnu sobášnu sieň a už čoskoro budeme sobášiť prvý pár,” uviedla primátorka. Sobášna sieň bude využívaná aj na rôzne spoločenské podujatia, ako prezentácie či stretnutia.

Z architektonickej súťaže

Ďalším plusom sťahovania do nového sú priestory, ktoré mesto získa pre zamestnancov mestských služieb pracujúcich v exteriéri. “Nemali sme doteraz možnosť poskytovať im vyhovujúce zázemie, dostanú nové šatne i miesto na odloženie strojov i náradia,” doplnila primátorka.

Prestavba a dostavba mestského úradu v dvoch na seba nadväzujúcich etapách vyšla z architektonickej súťaže, ktorú mesto vypísalo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov ešte v roku 2014, pričom rozhodujúcim kritériom nebola cena, ale kvalita návrhu.

Víťazom sa stala architektonická kancelária Zerozero, s hlavným architektom Irakli Eristaviom. Mestský úrad spolu s knižnicou a priľahlými verejnými priestormi mal podľa projektu vytvoriť v centre Leopoldova administratívno-spoločenské centrum pre občanov.

“Do druhej etapy by sme sa chceli pustiť v júni 2021,“ doplnila primátorka Leopoldova. Knižnica by sa mohla nasťahovať zhruba začiatkom roka 2022 a domov sociálnych služieb by podľa zámeru mal fungovať okolo roku 2023.