Trnava si prenajala od cirkvi pozemok na vysadenie parku

Mesto a Biskupstvo Nitra sa v budúcnosti chcú dohodnúť na zámene pozemkov.

1. jún 2021 o 8:32 SITA

TRNAVA. Trnava si prenajala pozemok s rozlohou takmer 12 hektárov v katastri mesta na vysadenie parku. Nájomná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra bola uzatvorená na dvadsať rokov. Nájomné bolo dohodnuté na 260 eur za hektár, čo je približne 3 100 eur ročne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto Trnava a Biskupstvo Nitra sa v zmluve zároveň zaviazali že počas jej platnosti vyvinú maximálne úsilie, aby sa dohodli na zámene prenajatého pozemku.

Biskupstvo by v takom prípade prenajatý pozemok previedlo do vlastníctva mesta, Trnava by zasa biskupstvu dala iný pozemok v rovnakej hodnote.

Biskupstvo Nitra umožnilo nájomcovi na pozemku vysadiť stromy, kríky a okrasné dreviny, ďalej umiestniť drobný mobiliár a prvky drobnej parkovej architektúry.

Zároveň ako vlastník pozemku súhlasilo s jeho vyňatím z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. V súčasnosti je pozemok vedený ako orná pôda a slúži na poľnohospodárske účely.

Prečítajte si tiež: Hrôzostrašná nehoda na R1. Muža pri nasadaní do auta zachytila dodávka Čítajte

„V zóne Štrky vytvoríme nový parkový a rekreačný priestor. Je to zároveň v bezprostrednej blízkosti budúcej cyklotrasy Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – Trnava,“ povedal o zámeroch radnice primátor Trnavy Peter Bročka na rokovaní zastupiteľstva.



Mesto Trnava už niekoľko rokov pracuje na vytvorení rekreačno-oddychovej lokality Štrky. Roky zanedbaný lesopark vyčistili, upravili, pribudlo v ňom umelo vytvorené jazero. Jednou z nevýhod tohto územia bola malá rozloha, mesto tu vlastní len zhruba štyri hektáre pozemkov.