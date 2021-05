Zrámoval tri autá a dva ploty. Za volantom úradoval alkohol

Šialenú jazdu opitého vodiča zastavil betónový stĺp.

28. máj 2021 o 12:44 Martina Radošovská

TRNAVA. Dopravní policajti riešili prípad opitého vodiča v okrese Dunajská Streda.

37-ročný muž išiel autom VW Polo cez obec Vydrany, kde na rovnom úseku zachytil svojim spätným zrkadlom spätné zrkadlo protiidúceho auta.

"Následne zastal a začal cúvať. Manéver mu nevyšiel a zadnou časťou svojho auta narazil do zaparkovaného vozidla ISUZU DMAX," informovala trnavská krajská polícia.

To však vodiča ani zďaleka nezastavilo. Otočil sa a preletel cez neďalekú križovatku, zišiel z cesty a prerazil oplotenie rodinného domu.

Následne vycúval a pokračoval až do obce Veľké Blahovo. Tam jeho jazdu ukončil náraz do zaparkovaného VW Sharan, ktoré následne odhodilo do betónového stĺpu oplotenia rodinného domu.

"Polícia vodiča podrobila dychovej skúške, s výsledkom 1,4 promile. Počas svojho vyčíňania utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice v Dunajskej Strede. Muž, poškodením štyroch áut a dvoch plotov, spôsobil celkovú škodu presahujúcu 7000 eur," dodala k prípadu polícia.

Muž je obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu hrozí väzenie na 2 roky.