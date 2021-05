V Bielom Kostole začala výstavba základnej školy

Už v septembri sa v nej má učiť

28. máj 2021 o 6:34 SITA

BIELY KOSTOL. Obec Biely Kostol v okrese Trnava začala s výstavbou základnej školy. Už v septembri by škola podľa starostky Ivety Paulovej mala privítať dve triedy prvákov, v prípade záujmu rodičov by mohla byť otvorená aj trieda druhákov.

Nová škola za viac ako 1,7 milióna eur bude postavená modulovým systémom. Obec si na financovanie výstavby zobrala úver.

Pribudli mladé rodiny

Obec Biely Kostol v roku 2005 zrušila svoju základnú školu, pretože rodičia dávali deti do škôl v susednej Trnave. V nasledujúcich rokoch začala v obci intenzívna výstavba bytov aj rodinných domov, do Bieleho Kostola prichádzali mladé rodiny.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe novej budovy školy, pozemok za jedno euro jej na výstavbu poskytol developer, ktorý chystá v susedstve Trnavy pozemky na výstavbu rodinných domov.

Možnosť rozšírenia

Z verejného obstarávania vzišli dve firmy, ktoré sa budú na výstavbe školy podieľať. Jedna pripraví za necelých 300-tisíc spodnú časť stavby a pripojenia, druhá dodá za viac ako 1,4 milióna eur moduly samotnej budovy. Školu bude možné v budúcnosti rozšíriť o triedy pre druhý stupeň, prípadne aj o telocvičňu.

Keďže do siete škôl môže byť základná škola zaradená až po kolaudácii budovy, zápis detí do prvého ročníka vykonala pre Biely Kostol škola v susednom Ružindole. Starostka Iveta Paulová pripúšťa, že do školy budú môcť chodiť aj deti z Trnavy, presnejšie z blízkej lokality Kamenný mlyn.

Mesto Trnava a Biely Kostol sú už prakticky spojené, v minulosti bol Biely Kostol dve desaťročia aj oficiálne súčasťou Trnavy.