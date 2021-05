Spartak ukončil sezónu prehrou. Patrí mu tretie miesto

Trnava doplatila na dvoch vylúčených hráčov Bukatu a Mikoviča.

23. máj 2021 o 13:52 TASR

D. STREDA. V rámci posledného kola nadstavbovej časti sezóny 2020/2021 vycestoval Spartak na záverečný zápas do Dunajskej Stredy, kde utŕžil prehru.

Michal Gašparík musel urobiť tri vynútené zmeny v zostave. Keďže Twardzik si doliečuje zranený členok a na stopérsky post sa postavila dvojica Kóša – Anthony, Grič sa tak posunul na svoje miesto do stredu zálohy namiesto Savvidisa, ktorý stál pre karty. Hrotového útočníka Ristovskeho, ktorý odcestoval reprezentovať svoju krajinu, nahradil Vlasko.

Pred úvodným výkopom prezident SFZ Ján Kováčik a prezident ÚLK Ivan Kozák odovzdali obom mužstvám strieborné a bronzové medaily, za dosiahnutie druhého a tretieho miesta v súťaži.

Dve červené karty

V 9. minúte dostal výbornú loptu za obranu Vlasko, jeho strela tesne minula bránu, no Trnavčan bol v ofsajde. Prvá šanca Dunajskej Stredy prišla v 13. minúte, Taiwovu strelu z ostrého uhla vyrazil brankár Takáč. V 15. minúte za faul na Sommera videl Bukata najprv žltú kartu, no situáciu rozhodca prehodnotil pomocou VAR, a hráč Trnavy dostal červenú kartu. V 30. minúte po Divkovičovom centri Balič hlavou tesne minul bránu. O minútu neskôr Divkovič nastrelil konštrukciu brány. V 34. minúte opäť Divkovič dostal loptu 20 metrov od brány, ľavačkou vystrelil a tá skončila v sieti – 1:0. Napriek tomu, že svoje miesta v tabuľke si už obe mužstvá zaistili, hráči si v zápase nič nedarovali. Nechýbal boj ani nasadenie.

Druhý polčas začali lepšie domáci. V 53. minúte Davisov center poslal hlavou do brány Balič – 2:0. V 58. minúte Schäfer dostal výbornú loptu na pravej strane, rútil sa na bránu, zozadu ho však fauloval Mikovič. Rozhodca nariadil penaltu, Mikovič po druhej žltej karte videl červenú, Davis ale z bieleho bodu mieril vedľa. V 68. minúte Divkovič zahral priamy kop z 25 metrov, lopta skončila v rukách brankára. V 89. minúte ešte Kružliakovu strelu musel vyraziť Takáč.

Rozčarovanie z vylúčenia

Zápas posledného kola sa tak lámal už na začiatku, keď Bukata v 15. minúte po verdikte VAR dostal červenú kartu. „Bukata mi povedal, že hráča nevidel, išiel na loptu a nešťastne trafil hráča. Úmysel v tom nebol. Dalo sa to riešiť aj bez červenej karty,“ komentoval rozhodnutie tréner Michal Gašparík, ktorý prišiel k mužstvu v rozbehnutej sezóne, ale s polovicou ročníka je spokojný.

„V Trnave nie je jednoduché trénovať. Každý chce výsledky a kvalitnú hru, prvým dvom trénerom sa nedarilo. Potom som prišiel a podarilo sa mi zmeniť obraz hry. S polsezónou je spokojnosť, tretie miesto sme si zaslúžili a sme radi, že môžeme byť v Európe.“

Gašparík momentálne nevidí do budúcnosti Spartaka: „Som optimista. Verím, že kľúčových hráčov udržíme. Rozmýšľame o doplnení mužstva, hlavne na lavičke. Verím, že zažijeme dobrú budúcu sezónu. Trnava a slovenská liga potrebujú, aby Spartak hral o špicu.“

Práve vylúčenie Bukatu zarezonovalo po zápase najviac. Išlo o nešťastný zákrok, bez úmyslu. „Rozhodca sa snažil byť hlavnou postavou zápasu. Ani pri tej penalte nemusela byť žltá karta a ďalšie vylúčenie. Penalta bola, ale ďalšie vylúčenie bolo tiež necitlivé. V minulom zápase, keď Grič urobil penaltu, tiež nedostal kartu, tak neviem, čo si týmto kompenzoval v zápase, kde o nič nešlo. Som veľmi sklamaný najmä kvôli chalanom, ktorí museli hrať o dvoch menej,“ komentoval pre klubový web Bukata.

Martin Bukata bol doteraz vo svojej kariére vylúčený dva razy. Raz v drese Piastu Gliwice a raz, keď hral v Karvinej. V oboch prípadoch to bolo po druhej žltej karte v druhom polčase. „Takto skoro som veru nikdy nebol vylúčený, ale ani som nikdy nebol tak sklamaný z vylúčenia,“ dodal hráč.

Prebudil šatňu

Zápas sa ťažko hodnotil aj trnavskému kapitánovi Martinovi Mikovičovi, ktorý tiež videl červenú kartu. „Do 20. minúty sme boli lepší. Potom nastali niektoré situácie, ktoré nemôžeme komentovať. Som na chlapcov hrdý, nechali sme veľa síl na ihrisku. Hráčom som poďakoval za celú sezónu a za tento zápas obzvlášť. V Dunajskej Strede hrať o dvoch hráčov menej a potom nedostať gól, klobúk dole.“

Tridsaťročný obranca zavinil v 58. minúte jedenástku, za čo dostal druhú žltú kartu.

„Myslím si, že penalta bola. Nebudem sa skrývať. Kontakt tam bol, ale veľakrát som videl, že pri horších situáciách rozhodca nedal ani žltú kartu.“ Napriek tomu Trnava ukázala svoju silu, bola najlepším mužstvom jarnej časti. „Strašne nás to teší, ale nemôžeme sa z toho dlhodobo žiť. Možno týždeň si to užijeme, ideme na dovolenky a potom od prvého dňa musíme pracovať. Tréner si musí vyskladať mužstvo. Kostra je excelentná, dá sa na tom stavať a pokračovať v takých výkonoch.“

Senica do baráže

Veľkú zásluhu na tom mal Gašparík, podľa Mikoviča prebudil šatňu. „Prišiel do kabíny a nastavil pravidlá. Vie, ako to v Trnave chodí. Povedal, že sme kvalitní futbalisti, nemáme sa čoho báť. Vštepil do nás svoj herný systém. Niekde to v nás prebudil.“

Spartakovci sa teda so sezónou rozlúčili prehrou. Nedarilo sa ani Senici, ktorej išlo v zápase o všetko, no Seredi podľahla rozdielom triedy a tak ju v týždni čaká baráž o Fortuna ligu s Banskou Bystricou. Vypadávajúce mužstvo bolo jasné už pred posledným kolom, stala sa ním Nitra, ktorú v lige nahradí Liptovský Mikuláš. Slovan Bratislava sa stal opäť majstrom Slovenska, a to tretíkrát za sebou.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Góly: 34. Divkovič, 53. Balič, ŽK: Schäfer – Gago, Mikovič, Yusuf, Nicolaescu, ČK: 15. Bukata, 57. Mikovič (obaja Trnava). Rozhodovali: Ziemba – Jekkel, Kováč, 500 divákov.

D. STREDA: Száraz – Sommer, Kružliak, Beskorovainyi, Davis (60. Vera) – Njie (77. Nicolaescu)- Divkovič, Schäfer, Balič (85. Vida), Andzouana (60. Moumou) – Taiwo (85. Ramirez)

SPARTAK: Takáč – Koštrna, Anthony, Kóša (81. Trajkovski), Mikovič – Grič, Gago (46. Kolesár)- Cabral, Bukata, Yusuf (83. Turňa) – Vlasko (61. Tsaousis)

Ostatné výsledky:

ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín 2:1 (2:0)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce 5:1 (3:0)

ŠKF Sereď – FK Senica 4:1 (2:0)

FK Pohronie – MFK Ružomberok 1:0 (0:0)

FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce 0:4 (0:2)

Konečné tabuľky:

Skupina o titul

1. Slovan 32 22 5 5 78:28 71

2. D. Streda 32 19 8 5 68:38 65

3. Trnava 32 17 4 11 48:37 55

4. Žilina 32 15 7 10 73:52 52

5. Z. Moravce 32 11 7 14 42:51 40

6. Trenčín 32 8 8 16 42:61 32

Skupina o udržanie sa

7. Sereď 32 11 8 13 37:48 41

8. Ružomberok 32 10 9 13 41:44 39

9. Pohronie 32 8 14 10 38:38 38

10. Michalovce 32 8 11 13 34:53 35

11. Senica 32 8 9 15 31:51 33

12. Nitra 32 7 6 19 26:55 27

Play-off o Európsku konferenčnú ligu

Semifinále 1/utorok 25. mája o 19.00/: MŠK Žilina (4. tím) – ŠKF Sereď (7. tím)

Semifinále 2/utorok 25. mája o 19.00/: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (5. tím) – AS Trenčín (6. tím)

Finále/piatok 28. mája o 19.00/: víťaz semifinále 1/2 – víťaz semifinále 1/2

Baráž o Fortuna ligu:

1. zápas/utorok 25. mája o 17.00/: MFK Dukla Banská Bystrica – FK Senica

Odveta/piatok 28. mája o 17.00/: FK Senica – MFK Dukla Banská Bystrica⋌