Počas sezóny museli Piešťanské Čajky riešiť aj viaceré komplikácie

Basketbalistky povedie v novej sezóne tréner Peter Jankovič.

23. máj 2021 o 13:23 Martina Radošovská

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok nezískali titul majsteriek Slovenska v Niké extralige žien. V rozhodujúcom piatom finálovom stretnutí prehrali v Ružomberku 68:73 a celú sériu tak prehrali 2:3 na zápasy.

Čajkám sa nepodarilo siahnuť na historický úspech. Do zbierky si však pripísali šieste striebro a opäť potvrdili, že patria k slovenskej špičke.

Finále ako sa patrí

„Bola to špecifická sezóna z viacerých aspektov. Bola pandemická situácia vo svete, ktorá neobišla ani nás. Takúto situáciu nikto z nás doteraz, či už v bežnom živote alebo v športe, nezažil. Bolo to úplne niečo nové pre všetkých – od hráčok cez trénerov až po vedenie klubu,“ vyjadrila sa pre klubový web generálna manažérka Piešťanských Čajok Bronislava Borovičková.

Ako podotkla, je rada, že aj vzhľadom na situáciu sa podarilo sezónu dohrať a o majstrovi sa rozhodlo priamo na palubovke.

„Boli sme vo finále Slovenského pohára aj vo finále Niké Extraligy žien a v každom z nich chýbalo veľmi málo, aby sme dvíhali nad hlavu trofej za prvé miesto. Nechcem hovoriť o sklamaní, pretože vzhľadom na okolnosti sa rozhodne nemáme za čo hanbiť. Každý, kto robí šport, vie, že ten smútok tam je a o to silnejší, keď sme 31 sekúnd pred koncom piateho finálového zápasu vyhrávali o jeden bod. Myslím, že tých záverečných 30 sekúnd budeme mať ešte veľmi dlho v hlave. Bolo to však finále ako sa patrí,“ zhodnotila Borovičková.

Viacero komplikácií

Čajky počas rozbehnutej sezóny bojovali s viacerými komplikáciami, mnohé z nich riešili za pochodu. Niektoré, ako aj v iných športoch, spôsobovala pandémia koronavírusu. Piešťanské basketbalistky museli počas sezóny absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Hráčky sa po prekonaní koronavírusu vracali do tréningovej a zápasovej záťaže postupne. Dva zápasy museli kvôli situácii dokonca skontumovať, v dôsledku čoho prišli v konečnom poradí o prvé miesto v tabuľke po základnej časti, ako aj o výhodu domáceho prostredia v play off. Do toho sa pridávali dlhodobejšie zranenia kľúčových hráčok, pričom niektoré vypadli z tréningového procesu na viac ako šesť týždňov.

Čajky počas rozbehnutej sezóny riešili aj trénerskú otázku. „Na obsadenie trénerskej pozície sme mali extrémne málo času, aby sme mohli na tréningu deň pred začiatkom play-off predstaviť novú trénerskú dvojicu. Dovolím si tvrdiť, že nie každý by sa odhodlal prevziať družstvo v takejto situácii. Preto patrí Tomášovi Kačmarikovi i Ondrejovi Haviarovi veľký obdiv a vďaka, že do toho išli a ako sa s tým popasovali,“ pokračovala Borovičková.

Basketbalistky však pocítili aj absenciu fanúšikov, pretože v túto špecifickú sezónu sa hralo pred prázdnymi tribúnami. „Každý, kto len trocha pozná náš klub, vie, čo je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Sú to naši skalní fanúšikovia, ako aj celková atmosféra v Diplomat aréne na domácich zápasoch. Znie to ako klišé, ale oni sú našim šiestym hráčom v pravom slova zmysle. A veľmi to potvrdili aj v tejto sezóne, kde v podstate nemohli byť s nami v priamom kontakte, ale na diaľku sme cítili ich podporu stále,“ dodala generálna manažérka klubu.

S novým trénerom

Hráčsky káder prejde pred novou sezónou viacerými zmenami. Klub už potvrdil mená hráčok, ktoré budú v ročníku 2021/2022 aj naďalej obliekať dres piešťanských basketbalistiek, a to Natália Martišková, Vanda Kozáková, Martina Dovčíková, Tereza Vandlíková a Terézia Kraislová. S ďalšími hráčkami v tomto období prebiehajú rokovania.

Už teraz je jasné, že zmena sa odohrá aj na trénerskej lavičke.

Klub z kúpeľného mesta povedie rešpektovaný tréner Peter Jankovič. 41-ročný rodák z Košíc sa s Piešťanskými Čajkami dohodol na ročnej zmluve s následnou opciou.

„Piešťanské Čajky dlhodobo patria medzi top tímy na Slovensku. Svojimi ambíciami, ale i podmienkami a zázemím, ktoré tu je, si dokázali získať srdce nejedného fanúšika, hráča či trénera. Som veľmi rád, že som dostal ponuku a príležitosť viesť družstvo Piešťan. Dúfam, že túto šancu dokážem spätne klubu vrátiť,“ povedal pre klubový web Peter Jankovič.