Aj v krajských súťažiach sú odlišné názory na dohrávanie sezóny

Niektoré mužstvá v tom nevidia žiadny zmysel, iné chcú hrať.

19. máj 2021 o 17:47 Martina Radošovská

REGIÓNY. Témou posledných dní, ktorá rezonuje medzi priaznivcami regio-nálneho futbalu, je otázka dohratia jesennej časti v súťažiach riadených Západoslovenským futbalovým zväzom. Zväz v tom má jasno a súťaže by chcel dohrávať. Pôvodne mali odštartovať cez víkend 22. a 23. mája, pričom zostáva dohrať päť, niekde po šesť zápasov.

Západ by tak mal začínať zápasmi desiateho kola a plynule pokračovať dohrávkami až do konca jesennej časti. Sezóna by sa v tomto prípade ukončila 30. júna, na základe čoho by sa vyhlásili postupujúci a zostupujúci jednotlivých súťaží.

Najnovšie stanovené podmienky z Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizáciu súťažných zápasov sú však pre amatérsky futbal náročné. Negatívny test sa vyžaduje ako od divákov, tak aj od samotných hráčov v červených, ružových a oranžových okresoch. V bordových sa konanie amatérskych športových súťaží zakazuje. Navyše, v regióne nie je možné podľa covid semaforu pre šport zachovať vo všetkých okresoch rovnaké podmienky pre tréningový proces.

V najnovšej Úradnej správe Športovo-technickej komisie ZsFZ sa uvádza: "ŠTK s ohľadom na aktuálne platné opatrenia s okamžitou platnosťou odkladá na neurčito všetky majstrovské stretnutia, naplánované na 22. a 23. mája 2021. O náhradnom termíne sa rozhodne dodatočne. V prípade, že sa kluby dohodnú na odohratí majstrovských zápasov, naplánovaného na 22., resp. 23. mája 2021, pri dodržaní všetkých opatrení, uvedených vo Vyhláške č. 208 zo dňa 14. mája 2021, je takúto dohodu potrebné zaregistrovať cez ISSF do 21. mája 2021 (piatok) do 12.00 h." Zväz bude oparatívne reagovať na nové opatrenia štátnych orgánov.

Spýtali sme sa klubov: * OFK Malženice * TJ Družstevník Radimov * TJ Slavoj Boleráz * MFK Vrbové * PFK Piešťany * TJ Družstevník Zvončín * TJ Iskra Holíč * OFK Mokrý Háj * FK Voderady

Rovnako ako v oblasti, aj v regionálnom futbale sú ohlasy klubov na dohrávanie sezóny odlišné. Niektoré reštart vítajú, iné v ňom nevidia zmysel, no rozhodnutie zväzu rešpektujú. Oslovili sme niekoľko mužstiev s otázkou, ako sú na možný reštart po pandemickej prestávke pripravené.

OFK Malženice (3. liga Západ)

Zástupca tretej ligy sa na možný reštart súťaží pripravuje od uvoľňovania opatrení a za možností, ktoré umožňuje epidemiolgická situácia. „S trénovaním sme začali hneď, ako to bolo možné, v skupinách po šiestich, momentálne sme skupiny rozšírili a súčasťou prípravy je aj prípravný zápas so Šaľou,“ objasnil tréner Vladimír Glonek. Hneď po reštarte čaká na Malženice súper z Myjavy, ktorý je lídrom tretej ligy.

„Z nášho pohľadu pôjde o veľmi zaujímavý zápas, pretože na Myjavu strácame dva body v tabuľke, takže to bude priamy súboj o prvé miesto, v tejto chvíli už štyri kolá pred koncom súťaže,“ pokračoval Glonek.

Pre Malženice je reštart súťaží dobrou správou. „Je logické, že mužstvá, ktoré sú v tabuľke na vyšších priečkach, chcú, aby sa súťaž dohrávala, a naopak, mužstvá, ktoré sú na opačnom konci, sú skôr za to, aby sa anulovala. My sa z toho tešíme, v mužstve je chuť hrať, takže sme jednoznačne za to, aby sa súťaž dohrala, aj keď vo formáte, ktorý nie je najoptimálnejším a najšťastnejším riešením, ale v tejto chvíli asi jediným možným.“

Prestupové obdobie bolo aj vzhľadom na situáciu s pandémiou predĺžené do konca apríla. Určitými zmenami prešiel aj káder treťoligistu. Pracovne odcestoval do zahraničia