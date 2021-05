Polícia pátra po mužovi. Mal nastúpiť do väzenia, nespravil tak

Súd muža opakovane odsúdil za prečin krádeže.

17. máj 2021 o 14:58 Erik Stopka

GALANTA. Polícia vyhlásila celoštátne pátranie po 42-ročnom Vladimírovi Hrnčárovi. Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, galantský okresný súd muža opakovane odsúdil za prečin krádeže.

Písali sme

Písali sme FOTO: Búral 23-ročný mladík na Audi, viezol dvoch rovesníkov Čítajte

"Úradnú zásielku spolu s výzvou na nástup do výkonu trestu si síce prevzal, no do dnešného dňa sa vo väznici neukázal. Vladimír Hrnčár má trvalý pobyt v obci Madunice.

Vladimír Hrnčár (zdroj: KR PZ TT)

V mieste bydliska sa nezdržiava a podľa informácii, ktoré má polícia k dispozícii, žije životom bez domova," uviedla polícia. V prípade, ak ste muža videli, kontaktujte políciu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak ste muža videli, alebo poznáte osoby, s ktorými sa kontaktuje, všetky informácie nám pomôžu k jeho rýchlejšiemu vypátraniu.