FOTO: Búral 23-ročný mladík na Audi, viezol dvoch rovesníkov

Všetci traja sa ťažko zranili.

17. máj 2021 o 13:29

DUNAJSKÁ STREDA. Dopravní policajti boli počas víkendu privolaní k vážnej dopravnej nehode v okrese Dunajská Streda. Ako informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, 23-ročný vodič viedol Audi A6 smerom na obec Lehnice.

„Pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou nezvládol riadenie, vyšiel do protismeru a narazil do stromu. V aute sa okrem neho nachádzali dvaja rovesníci, vo veku 21 a 23 rokov. Všetci traja utrpeli vážne zranenia, najmladší z nich bol letecky prevezený do nemocnice. V nemocnici skončili aj ďalší dvaja. Polícia alkohol u vodiča po nehode nezistila. Zároveň bola v nemocnici odobratá vodičovi aj krv na ďalšie preverenie,“ uviedli na facebooku. Úsek bol v dôsledku nehody uzatvorený na asi dve hodiny.