Klubom chýba komunikácia zo strany oblastného zväzu

Kritizujú najmä to, že ich nikto neoslovil s názorom na dohrávanie súťaží.

16. máj 2021 o 13:36 Martina Radošovská

TRNAVA. Oblastný futbalový zväz Trnava na zasadnutí výkonného výboru odhlasoval termíny dohratia sezóny, ak to pandemická situácia dovolí. Za takých okolností by sa 22. mája uskutočnili prvé dohrávky a následne by sa nadviazalo na štyri chýbajúce kolá z jesennej časti. V prípade uvoľnenia opatrení zväz ráta aj s dohrávaním pohárovej súťaže, a to súbežne s ligami, čo pre niektoré mužstvá predstavuje náročný program.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aktuálna vyhláška úradu verejného zdravotníctva zatiaľ reštartu súťaží príliš nepraje. Podľa nej je totiž potrebné, aby športové podujatia v červených, ružových či oranžových okresoch mohli byť zorganizované len v prípade, že všetci účastníci, teda diváci aj hráči, budú mať 24-hodinový negatívny antigénový test, v prípade PCR testu ide o 72 hodín. Za takýchto okolností sa organizácia amatérskych súťaží javí ako veľmi komplikovaná až nereálna. Konečný verdikt reštartu súťaží padne na ObFZ Trnava počas týždňa.

Prečítajte si tiež: Rozhodla sa pre štúdium v Amerike. Jej cesta bola plná obáv Čítajte

Na rozhodnutie zväzu však stihli už zareagovať niektoré kluby, ktoré s reštartom súťaží nesúhlasia. Ako prvý adresoval zväzu svoje nesúhlasné stanovisko účastník 6. ligy MEVA SPORT MTK Leopoldov. Neskôr sa z tej istej súťaže pridal aj OŠK Zavar. Obom mužstvám v prípade reštartu sezóny hrozí boj o záchranu a možný zostup.

Zareagovali ako prví

Leopoldovský klub vo svojom stanovisku vysvetľuje, prečo nesúhlasí s reštartom súťaží a poukazuje na niekoľko faktov. Okrem nedostatočného času na prípravu hráčov zdôvodňujú aj to, že ide o amatérsky futbal a na úrovni oblastných súťaží nemôžu od hráčov požadovať ani im prikazovať individuálnu prípravu. Rovnako sa obávajú zranení, ktoré môžu nastať pri zápasovej záťaži bez dostatočnej prípravy, v obzvlášť tak nahustenom programe, aký schváli výkonný výbor. Leopoldov čakajú okrem majstrovských zápasov aj kolá pohárovej súťaže Bestrent Cup.

Prečítajte si tiež: Názory klubov na dohratie sezóny v oblasti sú odlišné Čítajte

„Nevidíme význam, aby sme hráčov po tak dlhej prestávke a krátkej príprave nahnali rýchlo na trávniky, aby dohrali štyri zostávajúce kolá, čím sa bude súťaž považovať za dohratú a určí sa postupujúci a zostupujúci jednotlivých súťaží. Z nášho pohľadu nepokladáme v takomto prípade dohratie súťaží za regulárne. Nikto nevie, ako sa k reštartu postavia mužstvá. Tie, ktorým v súťaži už prakticky nepôjde o nič, na niektoré zápasy možno ani nenastúpia, a v takom prípade sa zápas skontumuje podľa súťažného poriadku a súper získa tri body zadarmo, kým iné mužstvo odohrá všetky štyri kolá. Viaceré kluby už avizovali, že ak by sa súťaže dohrávali, budú zápasy brať len ako prípravné stretnutia,“ píše sa v stanovisku klubu.

Leopoldov poukazuje aj na to, že podľa platného covid semaforu pre šport nemajú mužstvá rovnaké podmienky na prípravu nielen v ObFZ Trnava, ale ani v súťažiach riadených regionálnymi futbalovými zväzmi.

Pridal sa aj Zavar

Koncom týždňa zverejnil svoje stanovisko aj Zavar, ktorý sa nachádza na dne tabuľky 6. ligy. Aj tento klub poukazuje na fakty, ako sú nedostatočná fyzická pripravenosť hráčov a krátky časový priestor na prípravu, kde hráčom nebolo umožnené trénovať kolektívne a absolvovať prípravné zápasy.

Prečítajte si tiež: Vladimír Hracho: Kedy by sme mali poslať hráčov na trávniky, ak nie teraz? Čítajte

„Individuálny tréning na amatérskej úrovni nie je možné koordinovať a už vonkoncom ho hráčom prikazovať. Súčasťou klubu sú predsa zamestnaní ľudia, rodičia, študenti a deti. Počas náročného obdobia pandemickej neistoty riešili amatérski športovci iné starosti. Šport ani zďaleka nebol prioritou. Hovorí sa, že začni pomaly a postupne zrýchľuj. Aktuálne máme pocit, že sa pokúšame o svetový rekord v šprinte po ani nie trojtýždňovom tréningu. Nerobme z amatérskeho športu profesionálny, veď vieme, aká je realita dedinského futbalu,“ vysvetľuje Zavar.

Pre mužstvo je nemysliteľný aj skrátený herný program na štyri zápasy, po ktorom sa určí zostupujúci a postupujúci jednotlivých súťaží. „Pýtame sa, ktorý z klubov začal súťaž s vedomím, že chce odohrať len polovicu sezóny? Aký zmysel budú mať zápasy tímov, ktorým o nič nejde? Nastúpia vôbec? Zasiahla „vyššia moc“, ale súperiť o postup alebo záchranu v extrémne skrátenom režime nie je zo športového hľadiska férové,“ dodáva Zavar.

Chýba im komunikácia

Podobné stanovisko zaujal aj klub TJ Družstevník Chtelnica, ktorý je účastníkom siedmej ligy. Všetky tri kluby sa okrem už spomenutých dôvodov zhodujú aj v nedostatočnej komunikácii zo strany zväzu.

Prečítajte si tiež: Kondičný tréner: Hráči musia pri návrate k tréningom počúvať svoje telo Čítajte

„Nie sme na tom zle v tabuľkovom postavení, dokonca ani s hráčskym kádrom, pretože je pomerne široký a nebojíme sa, že by sme súťaž nedohrali. Prekvapilo nás skôr to, že zväz s klubmi vôbec nekomunikoval v otázkach, ako na tom sú, či majú dostatok hráčov, v akom zdravotnom stave majú kádre aj vzhľadom na ochorenie covid a či sú pripravení na reštart na poslednú chvíľu. Od marca mohla zo strany zväzu prebiehať s klubmi diskusia a mohli sa dohodnúť podmienky dohrávania. Nejde však o prvý prípad, kedy nám zo strany zväzu chýba komunikácia. Človek príde na aktív ObFZ Trnava a zistí, že pri mládeži prebehli zmeny, ale do súťaže musíte družstvo prihlásiť ešte pred samotným aktívom. Nikto s vami tieto zmeny neodkomunikuje, dozvedáte sa ich až tam,“ zazneli slová člena výboru TJ Družstevník Chtelnica Rastislava Piešťanského.

Na nedostatočnú komunikáciu sa odvoláva aj Zavar.

„Počas chaotickej situácie nás nikto zo zväzu nekontaktoval, čo nás mrzí. Komunikácia chýbala viacerým klubom. Čakali sme väčší záujem zväzu. Rozhodlo sa v podstate „o nás bez nás“. Považujeme za podstatné, aby sa k pokračovaniu súťaže vyjadrili všetky kluby, ako to bolo aj v iných oblastných futbalových zväzoch.“

Anketa z Krakovian

Ani tu však ohlasy nekončia. Tajomník FK Krakovany Juraj Filo počas týždňa rozposlal klubom pôsobiacim v oblasti mailovú anketu s otázkami, či súhlasia s dohratím jesennej časti futbalovej sezóny 2020/2021, alebo sú za anulovanie výsledkov a plnohodnotnú prípravu na nový súťažný ročník.

Z 39 opýtaných klubov hlasovalo za dohratie 16, 20 klubov bolo za anulovanie a tri sa nevyjadrili.

Prečítajte si tiež: Šport by mal byť pre dieťa životným štýlom Čítajte

„V tomto smere nám chýbala komunikácia zo strany zväzu. Nikto nás za celý čas pandémie nekontaktoval a my si len prečítame v úradnej správe ObFZ Trnava, že ak to situácia umožní, tak sa ide hrať. Hráči nehrali takmer sedem mesiacov, my sme absolvovali asi tri tréningy, ktoré prebiehali v súlade s platnými opatreniami a nemyslíme si, že hráči sú dostatočne pripravení na reštart súťaže. Dokonca sa niektorí hráči obávajú nastúpiť na zápasy, či už z hľadiska zranení v dôsledku nedostatočnej prípravy, alebo aj možného nakazenia sa koronavírusom. V každom prípade, takéto závažné rozhodnutie malo byť konzultované s klubmi, obzvlášť za okolností, keď sa určí zostupujúci a postupujúci súťaží,“ vysvetlil svoju iniciatívu v podobe nezáväznej ankety Juraj Filo.