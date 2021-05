Rozhodla sa pre štúdium v Amerike. Jej cesta bola plná obáv

Plavkyňa Miroslava Záborská sa v zahraničí dostala do skvelej formy.

16. máj 2021 o 10:11 Martina Radošovská

CARBONDALE. Mladá plavkyňa Miroslava Záborská (20) sa z rodného Martina rozhodla odísť študovať do Trnavy, kde sa jej naskytli lepšie podmienky na štúdium a šport, ktorému sa chcela naplno venovať.

Na konte má veľa úspechov, medzi ktoré patrí aj účasť na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Dnes Miroslava Záborská študuje na Southern Illinois University v USA, kde si rovnako ako doma pripisuje jeden úspech za druhým.

Členka Plaveckého klubu STU Trnava ukončila sezónu v Amerike výbornými výkonmi. Na hlavných pretekoch Missouri Valley Conference dominovala na 100 a 200 yardov prsia a 200 yardov polohové preteky. Prekonala rekordy univerzity i konferencie, navyše získala univerzitný titul Najlepšia prváčka roka.

Spoločne s Miroslavou Záborskou sme sa rozprávali o tom, ako náročné je štúdium v zahraničí, ako si zvykala na novú krajinu, čo ju prekvapilo aj či jej sezónu skomplikovala pandémia koronavírusu.

Odkedy sa venujete plávaniu a kto vás k nemu priviedol?

V podstate plávam celý život, no závodne sa mu venujem od svojich ôsmich rokov. Priviedli ma k nemu moji rodičia, ktorí chceli, aby som vedela dostatočne plávať na kúpanie sa v jazere a mori, bez toho, aby sa museli báť, že sa utopím. Neskôr sa do toho zaangažovala aj moja teta a jej vtedajší priateľ, ktorým tiež vďačím za to, kde som teraz.

Ako vyzerali vaše plavecké začiatky? Mali ste pri plávaní aj ťažšie obdobie?

Musím povedať, že zo začiatku som plávanie neznášala. Jeden z mojich prvých trénerov mi za plavky na chrbát dával „piškótu“, ktorú ako plavci normálne používame, keď plávame ruky, aby sa nám neponárali nohy, zatiaľ čo ich nepoužívame. Vyslúžila som si ju , pretože ma to akosi ťahalo ku dnu. Vtedy som ozaj bojovala a plakala pred každým tréningom aj po ňom, no naši ma prehovorili a po prvej súťaži ma to chytilo.

Pochádzate z Martina, no spojená ste aj s Trnavou, kde ste študovali na strednej škole a kde ste súčasťou Plaveckého klubu STU Trnava. Prečo smerovali vaše cesty práve sem a aké podmienky v Trnave ste našli? Kto vás tu trénersky viedol?

Svoju cestu som začala v Martine, plávala som tam za PK Martin deväť rokov, no mala som problémy zosúladiť čas na trénovanie popri škole. Uvedomila som si, že takto nebudem mať priestor športovo rásť. Keďže Trnava ponúkala dobré podmienky na plávanie, ako aj vzdelanie na vysokej úrovni, nebolo o čom. Tu som mala možnosť spolupracovať s úžasnými trénermi, no mojím hlavným trénerom bol, a ešte stále je, keďže aj napriek štúdiu v zahraničí som naďalej členkou klubu STU Trnava, Rastislav Hlavatý.

Podmienky v Trnave boli na úplne inej úrovni ako doma v Martine, preto rada spomínam na všetko, čo som v meste zažila. Mala som skvelý trénerský tím, skvelých spoluplavcov, z ktorých sa viacerí stali mojou rodinou a doteraz som s nimi v blízkom kontakte. Pod vedením trénera Hlavatého som dosiahla mnoho úspechov a všetka práca, ktorú som pod jeho vedením „odmakala“, sa zúročila a v podobe vrcholných podujatí mi priniesla mnoho príjemných zážitkov.

Miroslava Záborská (zdroj: TASR)

Ktorá z disciplín je vám najbližšia a prečo?