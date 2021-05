Leopoldov chce dať do prenájmu Spolkovú záhradu

Leopoldov hľadá nájomcu Spolkovej záhrady, ktorá v čase absencie funkčného kultúrneho domu v meste plní úlohu náhradného kultúrneho stánku.

17. máj 2021 o 8:58 TASR

LEOPOLDOV. Leopoldov hľadá nájomcu Spolkovej záhrady, ktorá v čase absencie funkčného kultúrneho domu v meste plní úlohu náhradného kultúrneho stánku. Do 14. mája sa môžu záujemcovia prihlásiť so svojou predstavou o náplni pre viaceré objekty vrátane javiska so zázemím. Informuje o tom leopoldovská radnica na svojom webe.

S novým nájomcom plánuje mesto uzatvoriť zmluvu na nasledujúcich päť rokov. Objekt Spolkovej záhrady, na ktorý mesto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predstavuje pre mesto priestory s významnou kultúrno-spoločenskou, športovou i turistickou hodnotou. Sú centrom diania podujatí, koncertov, vystúpení a mestských stretnutí, konajú sa tam napríklad súťaže vo varení gulášu, hod leopoldovskou mrežou a zapálenie vatry SNP, tradičné hodové ľudové veselice a zábavy. Objekt je vnímaný aj ako turisticky zaujímavé miesto, pretože leží blízko cykloturistických chodníčkov smerujúcich k Váhu.

