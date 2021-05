Mobilná jednotka očkuje ľudí nad 60 rokov priamo v dedinách

Trnavský samosprávny kraj začal s očkovaním ľudí nad 60 rokov priamo v obciach.

12. máj 2021 o 10:01 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj začal s očkovaním ľudí nad 60 rokov priamo v obciach. V Zelenči v okrese Trnava výjazdová očkovacia služba vakcínou od Pfizer/BioNTech zaočkovala v utorok 102 takýchto ľudí. Väčšina z nich prišla do kultúrneho domu, deväť imobilných obyvateľov bolo zaočkovaných priamo v domácnostiach.

Prečítajte si aj Výjazdovo sa očkuje v obciach, v Zelenči dostala vakcínu stovka seniorov Čítajte

Starší obyvatelia majú podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča o očkovanie veľký záujem, nie všetci sa však dokážu dostať do niektorého z veľkokapacitných očkovacích centier. Niektorí majú problém sa na očkovanie prihlásiť.

„Rozhodli sme sa preto zriadiť výjazdovú očkovaciu službu a očkovať priamo v obciach. Minulý týždeň sme všetkým starostom predstavili elektronický systém, cez ktorý prihlasujú obyvateľov na očkovanie. Starostom a primátorom ďakujem za spoluprácu aj pri zabezpečení vhodných priestorov v obci. O všetko ostatné sa stará župa,“ povedal Viskupič.

Záujem o očkovanie je veľký

Starosta Zelenča Ľubomír Jedlička potvrdil, že záujem o očkovanie v obci prekonal jeho očakávania. Po tejto skúsenosti odporúča aj starostom iných obcí, aby služby mobilnej jednotky využili. Záujemcovia o očkovanie priamo v obci sa môžu hlásiť starostom a primátorom miest v kraji. Imobilných a ťažko chodiacich ľudí zapisujú do databázy všeobecní lekári.



Trnavský samosprávny kraj zároveň pokračuje aj vo vakcinácii vo svojich štyroch veľkokapacitných očkovacích centrách. Už v najbližších dňoch by malo byť otvorené piate centrum, a to Piešťanoch. Očkujú aj nemocnice a niektoré polikliniky.

Článok pokračuje pod video reklamou