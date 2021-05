Spartak prišiel o víťaznú sériu

Po bezgólovej remíze so Zlatými Moravcami získala Trnava iba bod.

9. máj 2021 o 16:10 Martina Radošovská

Z. MORAVCE. Po víťaznej eufórii nad Slovanom Bratislava, kedy vyhadzovali hráči trénera Michala Gašparíka nad hlavy, prišiel náročný zápas proti Zlatým Moravciam.

Doposiaľ všetky tohtosezónne vzájomné zápasy s ViOn-om sa skončili víťazstvom Trnavy. Pritom do jarnej časti vstupovali Trnavčania z piateho miesta a na svojho súpera strácali bod, teraz navýšili rozdiel na štrnásť bodov.

Spartakovci chceli v zápase zaknihovať kompletný bodový zisk a poistiť si tretie miesto, to sa im však nepodarilo a v ôsmom kole nadstavbovej časti o titul získali iba bod.

Viacero absencií

Domáci sa proti Trnave sústredili na dobrú obranu, ktorú sa Spartaku nepodarilo prelomiť do záverečných minút a stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou. Trnava tak prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu. Na zápas proti Moravciam nemal k dispozícii tréner Michal Gašparík hneď niekoľkých hráčov, čím sa mu rozpadla defenzíva na čele s brankárom Takáčom, ktorý má zranené koleno. Poranený členok vyradil z hry Twardzika, ktorý pribudol ku Kóšovi a Tummovi ako tretí vyradený stopér.

Proti Slovanu videl svoju deviatu žltú kartu kapitán Martin Mikovič a v zápase tak nútene pauzoval, pre svalové problémy sa nerátalo ani s Vlaskom. V bránke nastúpil s kapitánskou páskou na druhý tohtoročný zápas Kamenár, ktorému kryl chrbát iba 16-ročný Patrik Vasiľ. Naopak, domáci nastúpili so štvoricou exspartakovcov.

Bezgólový zápas

Po vyrovnaných úvodných minútach sa čoraz viac tlačili do ofenzívy hráči Spartaka, ktorí mali aj viac streleckých pokusov, no ani jeden nedokázali premeniť na otvárací gól. Prvú šancu mal Ristovski po Cabralovej spätnej prihrávke, ale trafil iba obrancu. V 22. minúte Iglesiasov center z 5-ky hlavičkoval do vlastnej brány Čögley, pozorný Chovan vytesnil v poslednej chvíli loptu na roh.

V 24. minúte skúšal šťastie Bukata, ktorého prudká strela letela tesne nad bránu. Domáci brankár sa blysol aj pri najväčšej šanci prvého dejstva, keď po kolmej akcii Iglesias uvoľnil Cabrala, no ten zoči-voči Chovanovi trafil iba do neho a po odrazenej lopte Ristovskeho pokus zblokovala obrana.

V 35. minúte sa dostali k slovu aj domáci, na Hrnčárovu štandardku si vyskočil Menich, ktorého hlavičku z päťky Kamenár skrotil. Záver polčasu obstarala strela Savvidisa, ktorý si naviedol loptu stredom ihriska, ale po zemi tesne minul pravú tyčku bránky.

Obraz hry sa nezmenil ani po zmene strán. Trnava sa neustále tlačila pred pokutové územie, ale tam sa ich snaha končila. V 56. min po Ristovskeho prieniku sa lopta odrazila k úplne voľnému Iglesiasovi, ale ten zblízka trafil iba do Chovana. Po hodine hry využil drobné zaváhanie domácich Isa, z uhla však mieril k ľavej žrdi. Domáci vychádzali z pozornej defenzívy a čakali na svoju šancu.

Michal Gašparík vystriedal Yusufa so Nsumohom a ten si na ihrisku zasa vymenil krídelné priestory s Cabralom, no ani to efekt neprinieslo. V 80. minúte mohli domáci rozhodnúť, keď po rýchlej kontre našiel Čonka v pokutovom území Balaja, ten šikovne poslal voľnému Hrnčárovi, ktorý zo šiestich metrov prestrelil. Zo záverečného tlaku Trnava nič nevyťažila, a tak sa nakoniec body delili – 0:0.

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „ S výkonom som spokojný, nemôžem chalanom nič povedať. Celý zápas sa snažili, dali do toho maximum, jediné, čo nám chýbalo, boli tie góly. Keby sa nám podarilo nejaký streliť, futbal by vyzeral inak. Súper sa sústredil na ubránenie výsledku. My sme sa snažili kombinovať počas celého zápasu, ale tie šance, čo sme si vytvorili, sme nepremenili a preto ten zápas skončil 0:0. Pretým v zápasoch sme boli efektívni, darilo sa nám dávať tie góly, teraz sme mali tri-štyri také šance, že z toho mohol padnúť gól, bohužiaľ, nepadol. Ideme ďalej, svoj cieľ sme ešte nesplnili.“

Tretia remíza sezóny

Spartak si tak do tabuľky pripísal len tretiu remízu v sezóne a Trnavčania prvý raz v tomto ročníku stratili body s ViOnom. „S výsledkom nie sme spokojní, lebo sme chceli vyhrať. Zlaté Moravce hrali v hlbokom bloku a dobre bránili. Mali sme však príležitosti, ktoré, ak by sme premenili, tak by sa ten zápas vyvíjal inak. V tých minulých zápasoch sa nám darilo viac, bohužiaľ, tentoraz to tam nepadlo. Musíme sa sústrediť na ďalší víkend a rozdáme si so Žilinou o Európu,“ povedal pre klubový web pravý obranca Kristián Koštrna.

Po prvýkrát od svojho príchodu dostal šancu Daniel Iglesias, ktorý odohral celý zápas. „Urobili sme všetko pre to, aby sme vyhrali, ale súper stál vzadu a pozorne bránil. Hrali sme najlepšie, ako sme vedeli, snažili sme sa tú obranu zdolať a mali sme aj niekoľko šancí, ktoré sme však nepremenili a bol z toho napokon nerozhodný výsledok,“ vyjadril sa pre klubový web 25-ročný Španiel, ktorý v prvom polčase poslal do stopercentnej tutovky Cabrala a v druhej polovici sa do podobnej situácie dostal aj on sám.

„Máme ešte dva zápasy, aby sme potvrdili naše druhé miesto. Určite to chceme uzavrieť už v tom najbližšom, keď na domácom ihrisku privítame Žilinu. Verím, že budeme úspešní a definitívne si zaistíme tretie miesto a pohárovú miestenku,“ dodal Iglesias.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava 0:0

Rozhodovali: Dohál – Vitko, Halíček, ŽK: Moško, Čögley, Balaj, Hrnčár – Savvidis.

Z. MORAVCE: Chovan – Čögley, Moško, Menich, Čonka – Hrnčár, Grozdanovski, Tóth, Chren – Kyziridis (58. Orávik), Balaj.

SPARTAK: Kamenár – Koštrna, Grič, Izuchukwu, Trajkovski (82. Tsaousis) – Savvidis – Saymon, Bukata, Iglesias, Isa (74. Nsumoh) – Ristovski.

Ostatné výsledky (8. kolo nadstavbovej časti – skupina o titul):

MŠK Žilina – AS Trenčín 5:3 (1:1)

ŠK Slovan Bratislava – DAC Dunajská Streda (dnes o 18.00 hod.)

Najbližší program FC Spartak Trnava:

nedeľa 16. mája o 18.00 hod.: FC Spartak Trnava – MŠK Žilina (9. kolo nadstavby)

sobota 22. mája o 17.00 hod.: FK DAC D. Streda – FC Spartak Trnava (10. kolo nadstavby)

Tabuľka skupiny o titul:

1. Slovan 29 20 5 4 72:26 65

2. D. Streda 29 17 7 5 62:37 58

3. Trnava 30 17 3 10 47:34 54

4. Žilina 30 14 6 10 67:50 48

5. Z. Moravce 30 11 7 12 41:42 40

6. Trenčín 30 8 7 15 40:58 31