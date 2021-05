Cez víkend očakávajú meteorológovia prízemné mrazy

Pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj platí na dnešný večer výstraha pred silným vetrom.

7. máj 2021 o 20:19 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nadchádzajúci víkend výstrahu prvého stupňa pred prízemnými mrazmi. V sobotu 8. mája platí výstraha pre celé územie SR s výnimkou niekoľkých okresov na východe Slovenska. Teploty sa podľa SHMÚ budú od polnoci z piatka na sobotu do približne 7:00 vo výške do 5 centimetrov nad zemou pohybovať na úrovni od -3 do 0 stupňov.

Prečítajte si aj V Piešťanoch otvorili expozíciu VHM Slováci v rovnošatách 1848 - 2020 Čítajte

Spomenutá výstraha takisto platí pre nedeľu 9. mája v čase od 2:00 do 7:00. Tentokrát sa teploty od -3 do 0 stupňov týkajú stredného a väčšiny východného Slovenska.



Meteorológovia tiež na dnešný večer vydali výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom. Tá sa týka okresov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vietor tam v čase od 17:00 do 22:00 môže dosiahnuť rýchlosť 18 až 21 metrov za sekundu.

Článok pokračuje pod video reklamou