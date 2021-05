V Piešťanoch otvorili expozíciu VHM Slováci v rovnošatách 1848 - 2020

Vo Vojenskom historickom múzeu (VHM) v Piešťanoch otvorili novú expozíciu s názvom Slováci v rovnošatách 1848 - 2020.

7. máj 2021 o 15:31 TASR

PIEŠŤANY. Vo Vojenskom historickom múzeu (VHM) v Piešťanoch otvorili novú expozíciu s názvom Slováci v rovnošatách 1848 - 2020. V novej expozícii bude vystavených viac ako 300 malorozmerných predmetov, ktoré dopĺňajú 480 veľkorozmerných v halách múzea, uviedol riaditeľ VHM Miloslav Čaplovič.

"V rezorte obrany sme výrazne zvýšili prostriedky, ktoré investujeme do ctenia si tradícií a histórie, vrátane Vojenského historického múzea ako v Piešťanoch, tak aj vo Svidníku. Mnoho vecí sa už podarilo urobiť a v najbližších mesiacoch a rokoch uvidíte tie, do ktorých sme už plánovali finančné prostriedky alebo do ktorých sme už realizovali konkrétne kroky," uviedol pri otvorení expozície minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Článok pokračuje pod video reklamou

Expozícia je vytvorená formou príbehu a autori sa snažili v múzeu vytvoriť aj interaktívne prvky, ktoré by mohli prilákať viac návštevníkov z mladšej generácie

Písali sme Ako sme žili v Československu: Dechtice boli vždy mekkou zábavy Čítajte

"Meruôsme roky, prvý odboj československý, druhý odboj a novodobé ozbrojené sily sú štyri hlavné vojenské míľniky. Chceli sme ukázať, ako sa vyvíjali rovnošaty od Rakúsko-Uhorska až po súčasnosť a mierové misie. Celkové náklady na túto expozíciu boli približne vo výške 49.000 eur," vysvetlil riaditeľ múzea.

V múzeu sa pripravuje okrem novej expozície aj výstavba novej výstavnej haly. V nej bude expozícia z obdobia od roku 1945 až po súčasnosť a bude venovaná letectvu a vrtuľníkom. "Ide o investíciu v hodnote niekoľko miliónov eur. Podarilo sa už vysúťažiť projektovú dokumentáciu, aby sa v budúcom roku mohlo začať s výstavbou," informoval Naď.