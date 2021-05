Na nové školské športovisko sa dostane aj verejnosť

Pribudnú viaceré ihriská, bežecký ovál a ďalšie. Dokončiť by ho mali už v júni.

6. máj 2021 o 11:14 Peter Briška

TRNAVA. Do leta by malo byť hotové. Kompletnú rekonštrukciu športového areálu v ZŠ Gorkého rozbehla samospráva ešte minulý rok. Mesto zaň zaplatí približne 720-tisíc eur. Radnica investuje nemalé peniaze do školských areálov.