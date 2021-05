Seniori už nebudú platiť cestovné v prímestských autobusoch

Musia si vybaviť dopravnú čipová karta, za ktorú zaplatia ročný poplatok päť eur.

5. máj 2021 o 15:47 SITA

TRNAVA. Seniori nad 70 rokov veku budú v prímestských autobusoch v Trnavskom kraji od 1. júla cestovať zadarmo. Podmienkou je vybavenie si čipovej karty u dopravcu a zaplatenie ročného poplatku päť eur.

Prečítajte si tiež Šoféroval bez prilby a bez vodičáku. Namerali mu dve promile Čítajte

Novú tarifnú skupinu schválili poslanci Trnavského samosprávneho kraja. V súčasnosti platia cestujúci starší ako 70 rokov cestovné 20 centov za každých 25 aj začatých kilometrov.

Osobitné cestovné pre ľudí nad 70 rokov má byť podľa dôvodovej správy v súlade s prípravou na zavedenie integrovaného dopravného systému na území Trnavského kraja.



Cestujúci nad 62 rokov veku budú po novom cestovať so zľavou 25 percent z bežného cestovného. V súčasnosti nemajú v prímestských autobusoch žiadnu zľavu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trnavský samosprávny kraj predpokladá, že zľava pre túto vekovú kategóriu ho bude stáť približne 275-tisíc eur, ktoré preplatí jednotlivým dopravcom. V tomto prípade ide o zosúladenie podmienok s vyhláškou ministerstva dopravy, ktorou sa stanovujú tarifné skupiny cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave.



V súlade s touto vyhláškou Trnavský samosprávny kraj mení aj tarifnú skupinu detí od 6 do 15 rokov tak, že do nej budú patriť mladí do 16 rokov veku.