Ani v čase voľna si nedal pokoj, policajt zadržal aj dve zlodejky

Vyšetrovateľ mal po službe, no krádež ho nenechala chladným.

4. máj 2021 o 16:29 Peter Briška

TRNAVA. V priebehu necelých dvoch týždňov spacifikoval policajt v čase voľna pri krádeži v obchode dve ženy. A neskôr aj muža, ktorý rozbil sklo na dverách auta. Meno vyšetrovateľa polícia nezverejnila.

Utekali z obchodu

Prvýkrát zasiahol krátko potom, ako sa opäť otvorili všetky prevádzky. „Počas prezerania oblečenia si všimol, ako dve ženy spustili pri východe z obchodu alarm a hneď na to sa dali na útek,“ informovala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Policajt nezaváhal a rozbehol sa za nimi. Tesne pred východom z trnavského nákupného centra ich dostihol. Aj napriek policajnej výzve sa ďalej snažili ujsť, preto im v tom fyzicky zabránil. Medzitým už jeho priateľka zavolala na políciu a požiadala o posily. „Tašku s ukradnutými vecami ženy vrátili a prípad si na mieste prevzali trnavskí policajti. Obe ženy sa krádežou tovaru dopustili priestupku proti majetku,“ doplnila hovorkyňa

Ďalšieho zlodeja prichytil pri čine o niečo neskôr, konkrétne 1. mája na sídlisku Družba v Trnave.

To auto nie je tvoje

„Krátko po obede počul hlasný rozhovor muža a ženy, z ktorého rozumel len to, ako žena kričala: „to auto nie je tvoje“. Krátko na to sa ozvalo rinčanie skla,“ popísala ďalšiu udalosť. Vybehol sa na preto na ulicu pozrieť, čo sa deje. Na parkovisku zbadal čierne auto, z ktorého trčali len nohy neznámeho muža.

„Ten sa potom, ako sa mu vyšetrovateľ preukázal, z auta vysúkal a v rukách zvieral nádobu s vodou do ostrekovačov. Výhovorky, že auto patrí jeho rodine a má to dovolené, samozrejme nezabrali. Obmedzil ho na osobnej slobode a až do príchodu privolanej hliadky mu pomocou hmatov a chvatov zabránil utiecť,“ ozrejmila Antalová.

Podľa jej slov, majiteľovi auta spôsobil krádežou škodu 4 eurá (cena za zmes do ostrekovačov) a poškodením skla na dverách ďalšiu škodu v hodnote 150 eur. Poverený policajt ho obvinil z prečinu krádeže, za čo mu hrozí až 2 ročný pobyt vo väzení.