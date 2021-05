Názory klubov na dohratie sezóny v oblasti sú odlišné

Niektoré s reštartom súhlasia, iné by prijali anulovanie ročníka.

3. máj 2021 o 17:28 Martina Radošovská

TRNAVA. Predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho v rozhovore uviedol, že zväz je za dohratie sezóny, ak to opatrenia umožnia. Ak by sa dohrali kolá jesennej časti, v jednotlivých súťažiach by sa mohli určiť zostupujúci a postupujúci.

V súvislosti s tým sme oslovili s názorom na celú situáciu viacero klubov pôsobiacich v oblastnom futbale. Pýtali sme sa na to, či v mužstvách obnovili tréningový proces, ako sú na tom po kondičnej stránke hráči, ale aj aký majú názor na možné dohrávanie súťaží. Kým niektoré kluby sú reštartu naklonené, iné by skôr prijali anulovanie ročníka a možnosť plnohodnotnej prípravy na ďalšiu sezónu.

Opýtané kluby: TJ Slovan Červeník * ŠK Slávia Zeleneč * FK Biely Kostol * MTK Leopoldov * TJ FC Kátlovce * TJ Družstevník Bíňovce * FTC Trakovice * TJ Bojničky * FK Šulekovo



TJ SLOVAN ČERVENÍK (6. liga)

Mužstvo Červeníka, ktoré je na čele tabuľky šiestej oblastnej ligy sa postupne vracia do tréningového procesu za povolených opatrení. Tréner Peter Varga sa však ešte doteraz nemal možnosť stretnúť so všetkými hráčmi.

„Povedal by som, že hráči na tom kondične nie sú najlepšie. Pol roka je jednoducho pol roka. Sme za to, aby sa súťaž dohrala, a to v rámci možností do konca júna. Myslím si, že mesiac je optimálny čas na to, aby sa futbalisti mohli vrátiť späť do zápasového zaťaženia. Záleží však aj na tom, aká bude trénovanosť, pretože ak nebude dostatočná, je tu veľký predpoklad pre zranenia,“ ponúkol svoj názor tréner Peter Varga.

ŠK SLÁVIA ZELENEČ (6. liga)

Aj Zeleneč z čela tabuľky šiestej ligy obnovil tréningový proces, zatiaľ však len na báze jedenkrát do týždňa. „Na všetkých hráčoch bolo vidieť, že dlho nehrali futbal a hlavne nekopali do lopty. O tom, že sú výrazné rozdiely medzi hráčmi, ktorí sa