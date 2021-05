Vladimír Hracho: Kedy by sme mali poslať hráčov na trávniky, ak nie teraz?

Oblastný futbalový zväz Trnava je naklonený k dohratiu sezóny.

3. máj 2021 o 17:06 Martina Radošovská

TRNAVA. Koncom minulého týždňa prišla informácia o tom, že prvý oblastný futbalový zväz anuloval svoje súťaže. Toto rozhodnutie sa zrodilo na pôde ObFZ Dunajská Streda.

V období uvoľňovania pandemických opatrení ide u niektorých o prekvapujúci krok zo strany zväzu. Je však skutočne prekvapujúci?

O anulovaní súťaží rozhodli samotní prezidenti klubov. Z 32 klubov hlasovalo 30 a len piati boli za pokračovanie. Sám predseda ObFZ Dunajská Streda Arpád Benovič priznal, že nečakal také jednoznačné rozhodnutie. Hlavným argumentom za zrušenie bola neistá situácia a nemožnosť uskutočniť normálne tréningy ani prípravné zápasy.

Takýto scenár v Trnave zatiaľ nehrozí a sám predseda Oblastného futbalového zväzu Trnava Vladimír Hracho potvrdil, že na zväze sú za to, aby sa sezóna dohrala. Jednoznačné stanovisko však neprevláda vo všetkých kluboch. Hrať chcú všetci, to je jasné, ale chcú hrať za optimálnych podmienok, to znamená s dostatočnou tréningovou a zápasovou prípravou. Mužstvá momentálne môžu trénovať po skupinách a ako dlhá bude spoločná príprava pred samotným reštartom súťaží, je zatiaľ otázne.

O celej problematike sme sa rozprávali s predsedom ObFZ Trnava Vladimírom Hrachom a v nadväznosti sme oslovili aj niekoľko klubov.

Čo na to kluby?

Prvým oblastným futbalovým zväzom, ktorý anuloval svoje súťaže, je Dunajská Streda. Aké stanovisko je zatiaľ s dohrávaním súťaží, respektíve jesennej časti u vás na zväze?

To, že Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda urobil takéto rozhodnutie, je čisto v ich kompetencii. Slovenský futbalový zväz a regionálny zväz môžu dávať len odporúčania, ako postupovať. Ja osobne som však za to, aby sa po uvoľnení opatrení hralo čo najviac stretnutí. My môžeme len čakať a následne robiť rozhodnutia. Bližšie stanovisko vzíde zo zasadnutia výkonného výboru ObFZ Trnava.

Plánujete o reštarte súťaží komunikovať, prípadne jednať aj s jednotlivými klubmi?

Určite vydáme v úradnej správe a v komunikačných kanáloch postup. Vieme, že kluby musia mať určitý čas na tréningový proces a až následne sa môže ísť do zápasovej záťaže. Kluby budú môcť k tomu zaujať stanovisko a môžu nás informovať.

Oslovili vás už niektoré kluby so stanoviskom k dohrávaniu súťaží? Máte vedomosť o tom, aká situácia je v niektorých kluboch s tréningovým procesom či hráčskym kádrom?

Ľudia, s ktorými som zatiaľ komunikoval, neboli proti dohrávaniu. Stretol som sa aj s vyjadrením, že sa tešia, nakoľko ich to doma už nebaví. Vedomosť o tréningovom procese z klubov zatiaľ nemám, je to len druhý týždeň, čo sa povolilo trénovať v obmedzenom režime.

Aký je podľa vás optimálny čas na prípravu mužstiev pred reštartom súťaží?

Optimálny čas je veľmi relatívny, záleží aj od toho, či sa hráči pripravovali individuálne. Myslím si však, že štyri týždne je dostatok času. Treba povedať že na 99 percent majú všetci rovnaké štartovacie podmienky so začiatkom prípravy. Ako to zvládnu, je len na nich.

Považujete za regulárne, aby o zostupujúcom a postupujúcom rozhodlo dohratie chýbajúcich zápasov z jesennej časti? Mužstvám v strede tabuľky nepôjde v súťaži už takmer o nič, tí, čo sú na jej čele, sa budú na súperov hecovať a tí, čo sú na jej dne, môžu v posledných kolách bojovať o záchranu práve s niektorým z mužstiev z čela tabuľky, kým iní zas so súpermi z jej stredu. Má zväz aj iný variant dohrávania súťaží ako len dohratie kôl z jesennej časti?

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia a, samozrejme, aj od všetkých pochopenie a porozumenie. Inak sa budeme hádať o všetkom. To, že to bude takto dlho trvať, nemohol vedieť nikto. Mužstvá boli pripravené na začiatok sezóny a každé z nich ten počet zápasov, ktoré odohralo, zvládlo rozdielne. Postup podľa noriem je daný. Vždy bude niekto, kto bude nespokojný. Na to, aby mohol niekto postúpiť, resp. vypadnúť, treba dohrať minimálne pol sezóny. Ak sa tak nestane, budeme riešiť ukončenie sezóny, ale treba urobiť maximum. Iný spôsob nie je.

Má podľa vás význam takmer po siedmich mesiacoch nahnať hráčov späť na trávniky, aby dohrali štyri alebo päť kôl, pričom vzhľadom na krátku časovú prípravu, keďže sa jedná o amatérsky futbal a väčšina hráčov sa pripravovala dobrovoľne alebo vôbec, môže prísť k viacerým zraneniam?

Položme si otázku inak. Kedy by sme ich mali poslať na trávniky? Nie je lepšie, aby sa život dostal čo najskôr do normálu? Šport patrí neodlučiteľne k životu a mali by sme čo najskôr hrať a zabudnúť na útrapy spojené s pandémiou. Ak budeme argumentovať tým, že sú to amatéri a každý sa pripravuje dobrovoľne, tak to isté platí aj teraz. Každý má možnosť voľby. Že budú zranenia? Tie boli aj v minulosti, keď sa hráči pripravovali, respektíve nepripravovali a o tejto situácii nikto ani nechyroval. Samozrejme, že si prajem, aby bolo čo najmenej zranení.

Máte vedomosť o tom, že niektorý z klubov vo vašej pôsobnosti bojuje pre koronaprestávku s existenčnými problémami?

Viem, že je to veľmi náročné obdobie pre všetkých. Osobne zatiaľ nemám žiadne informácie o nejakom klube, ktorý by mal existenčné problémy. To sa ukáže asi až po reštarte v najbližších dvoch až troch týždňoch.

A čo mládež? Aké dosahy podľa vás bude mať dlhá prestávka práve na tieto kategórie? Utrpí podľa vás mládežnícky futbal výrazné straty?

O mládeži platí to isté, čo som už spomínal vyššie, dokonca by som povedal, že tu to platí ešte výraznejšie. Je potrebné, aby sme mládež pustili na trávniky, von z bytov a domov. Tu by si mali uvedomiť hlavne rodičia, a to zdôrazňujem, že telesná kultúra ich detí by sa mala zlepšovať a nie zhoršovať. Ja stále tvrdím, že akú má štát kultúru a šport, tak je na tom mentálne a zdravotne. To sú jasné veci, ktoré ovplyvňujú celé fungovanie. Viac to rozvádzať nie je momentálne mojím zámerom, ale vedenie tohto štátu by si to malo čo najskôr uvedomiť, nakoľko sa to u nás už veľmi dlho zanedbáva.