Ministerstvo obrany predáva kryty v areáloch škôl, chceli by ich získať obce

Od štátu by ich chceli zadarmo, prípadne za symbolickú cenu.

2. máj 2021 o 15:15 SITA

TRNAVA. Ministerstvo obrany ponúka na predaj podzemné kryty v Križovanoch nad Dudváhom a v Zelenči v okrese Trnava. Kryty sa nachádzajú v areáloch škôl, chceli by ich teda získať obce. Prebytočný majetok štátu im zatiaľ nikto neponúkol.

Starostka Križovian nad Dudváhom Svetlana Královičová potvrdila, že obec má o tento majetok záujem. Ak by kryt v areáli školy v blízkosti telocvične získal niekto iný, mohlo by to skomplikovať vlastnícke vzťahy. Z rovnakých dôvodov chce kryt získať aj starosta Zelenča Ľubomír Jedlička. Podľa jeho názoru by ministerstvo malo tento majetok previesť na obce zadarmo alebo za symbolickú cenu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj Zrekonštruujú známy piešťanský symbol Čítajte

„Ministerstvo obrany SR nemá vedomosť o tom, že niektorá z dotknutých obcí má o spomínané kryty záujem. Zákon však jasne stanovuje postup pri zbavovaní sa nepotrebného majetku a ministerstvo obrany ho dôsledne dodržiava. Najprv musia byť oslovené štátne organizácie, ak žiadna z nich neprejaví záujem, dochádza k ponukovému konaniu a až ak v tomto prípade nie je záujemca, sú oslovené samosprávy,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



Obce by podľa Kovaľ Kakaščíkovej mohli prebytočný majetok štátu odkúpiť aj za nižšiu cenu, ako je stanovená znaleckým posudkom v prípade, ak by deklarovali verejnoprospešný záujem.

Primeraná cena menšieho krytu ÚŽ-6A v Križovanoch nad Dudváhom bola stanovená na 1 260 eur, väčšieho krytu ÚŽ-6B v Zelenči na 1 750 eur. V oboch prípadoch ide o železobetónové prefabrikované kryty, ktoré stavali ženijné vojská Československej ľudovej armády zhruba od roku 1960.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →