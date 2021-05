Ľuďom pomôžu sčítať sa na piatich miestach v Trnave. Tu je zoznam

V Trnave sa doteraz elektronicky sčítalo vyše 86 percent ľudí, zvyšok ešte len čaká.

2. máj 2021 o 10:18 TASR

TRNAVA. Štyri základné školy, mestský úrad a jedno denné centrum sa v Trnave od pondelka (3.5.) stanú miestami, kde sa do 13. júna môžu prísť sčítať občania, ktorí tak neurobili v prvej fáze Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Asistenti budú pomáhať predovšetkým digitálne vylúčeným osobám, seniorom, klientom zariadení sociálnych služieb a obyvateľom marginalizovaných komunít. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. V Trnave sa doteraz elektronicky sčítalo 57.510 ľudí, čo predstavuje 86,57 percenta obyvateľov.

"Okrem stacionárnych miest pre verejnosť sa dve ďalšie otvoria v zariadeniach pre seniorov výlučne pre ich klientov," uviedla vedúca odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave Martina Stanová. Obyvatelia, ktorí budú mať záujem o asistované sčítanie priamo v ich domácnosti, budú môcť požiadať o pomoc mobilného asistenta priamo Štatistický úrad SR.

Asistované sčítanie možno vyhľadať na základnej škole (ZŠ) na Ulici Maxima Gorkého, Ulici Kornela Mahra, na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, na ZŠ na Spartakovskej ulici, na mestskom úrade na Trhovej a v dennom centre v miestnej časti Modranka počas pondelkov a stried od 14.00 do 18.00 h, v utorok a štvrtok od 8.00 do 12.00 h a v piatky vždy od 10.00 do 14.00 h. "Samospráva zabezpečila e-learningové školenie pre asistentov, ktorí budú občanom k dispozícii. Asistované sčítanie potrvá šesť týždňov," doplnila Majtánová.