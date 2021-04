Aj Senica bude moderná. Investuje takmer milión eur

Už v minulom roku si vedenie mesta nechalo vypracovať štúdiu smart city. Ľudia očakávajú, že práve projekt za takmer jeden milión eur pomôže vyriešiť komplikovanú dopravnú situáciu v centre mesta a že moderné technológie zlepšia bezpečnosť na priechodoch pre chodcov.

30. apr 2021 o 15:39 Dominika Grebeníčková

SENICA. Komplikácie v doprave už dlhodobo spôsobuje hlavná svetelná križovatka v meste Senica.

Nielen na zefektívnenie dopravy, ale aj zvýšenie bezpečnosti na jednotlivých úsekoch a priechodoch si dalo vedenie mesta vypracovať štúdiu Smart city, ktorú využilo pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v hodnote takmer jeden milión eur.

Ešte v júni 2020 bol podaný projekt Smart plán v meste Senica v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. „Koncom uplynulého roka nás vyzvali na doplnenie niektorých informácií,“ doplnila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

„Momentálne stále čakáme na vyhodnotenie projektu a správu o tom, či sme boli úspešní,“ informovala Moravcová.

Celkové výdavky projektu predstavujú 999 600 eur, päťpercentné spolufinancovanie zo strany mesta schválené zastupiteľstvom by predstavovalo v prípade úspešnosti projektu 49 980 eur.

Pre samosprávu je bezpečnosť prioritou a preto by časť z projektu uskutočnila aj bez finančnej podpory z ministerstva. „V prípade, že by sme neboli ako žiadatelia úspešní, plánujeme urobiť aspoň časť priechodov pre chodcov a obohatiť ich o nové bezpečnostné a inteligentné prvky,“ vysvetlila hovorkyňa.

Trvá to dlho

Rozsiahlosť projektu a celkový priebeh je komplikovaný.

„Z nášho pohľadu ide predovšetkým o zdĺhavosť celého procesu vyhodnocovania a následnej kontroly. Ak by sme aj v najbližších týždňoch alebo mesiacoch dostali informáciu, že sme boli úspešní, nasledovať bude vysúťaženie dodávateľa a jeho následná kontrola. K samotnej realizácii sa dokážeme podľa všetkého dostať až na rok,“ dodala Moravcová.

To, čo je podstatné na projekte, je zavedenie moderných technológií na riešenie dopravnej situácie.

Pomôžu najhorším úsekom

V rámci projektu by sa zmenilo riadenie dynamickej dopravy v centre mesta. To znamená, že na kľúčovej a najviac vyťaženej hlavnej križovatke by bolo zriadené trvalé automatické meranie intenzity dopravy pomocou kamier.

Štúdia zahŕňa aj zavedenie inteligentných semaforov, pričom svetelná signalizácia bude synchronizovaná s riadením svetelnej signalizácie križovatky. Štrnásť priechodov pre chodcov by bolo rozšírených o inteligentné a bezpečnostné prvky, ktoré upozornia vodičov na peších účastníkov cestnej premávky.

Priechody budú vybavené detektormi pohybu a osvetlením.

Súčasťou návrhu sú aj dva radary s identifikáciou priestupkov a jedna tabuľa s meraním rýchlosti.

Intenzita dopravy by sa však mala merať pomocou kamier aj na iných úsekoch v rámci mesta. Toto meranie intenzity na určitých častiach sa uskutoční prostredníctvom kamerového systému s následným vyhodnocovaním.

Samospráva si uvedomuje aj narastajúci problém s parkovaním v meste.

Na rýchloobrátkových parkoviskách bude monitorovaná obsadenosť parkovacích miest a tieto informácie budú sprístupnené vodičom.

Mestský parkovací systém zabezpečuje integráciu všetkých využitých smart technológií, poskytuje štatistické a analytické dáta, ako aj on-line prehľad o statickej doprave v meste.