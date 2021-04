Ochránili vodný zdroj Šamorín pred developermi

J. Budaj: V podzemnej vode tohto chotára je poklad, ktorý ďaleko prekračuje lokálne záujmy.

30. apr 2021 o 11:33 SITA

ŠAMORÍN. Vodný zdroj v Šamoríne v okrese Dunajská Streda bude ochránený pred developerskou výstavbou. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Významný zdroj podzemnej vody bol ohrozený plánmi staviteľov, ktorí v extravilánoch obcí Šamorín či Hamuliakovo (okres Senec) plánovali masívnu výstavbu. Ohrozeniu podzemnej vody po novom zabráni vyhláška.



„V podzemnej vode tohto chotára je poklad, ktorý ďaleko prekračuje lokálne záujmy,“ povedal Budaj. Podotkol, že prípadná výstavba v intravilánoch obcí v okolí vodného zdroja ohrozená nebude. Proces dosiahnutia ochrany trval od roku 2015.



Alena Trančíková z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti priblížila, že vodný zdroj Šamorín je absolútne výnimočným, keďže okrem veľkého množstva má voda v ňom svoju kvalitu.

Pri brehu vodného zdroja Šamorín sa nachádza plavebná dráha, na ktorej je zabezpečené trvalé bagrovanie infiltračnej zóny.



Pokiaľ teda bude zabezpečená starostlivosť o blízku zdrž aj plavebnú komoru, kvalita vody bude trvalo udržateľná a ľuďom bude možné dodávanie vody aj bez jej úprav.

Budaj dodal, že po natiahnutí potrubia by zdroj dokázal zásobovať vodou celé východné Slovensko.



Vyhlášku zverejnil Okresný úrad Bratislava na úradnej tabuli. Envirorezort mu pritom poskytoval konzultácie a usmernenia. Ochrana vodného zdroja Šamorín bola rozdelená do troch pásiem. V 1. stupni je zakázaná prakticky akákoľvek činnosť, ktorá nesúvisí s prevádzkou vodného zdroja. Územie je oplotené a zabezpečené. Ochranné pásmo 2. stupňa s rozlohou 7,9 štvorcových kilometrov zasahuje podstatnou časťou do katastrálneho územia obce Hamuliakovo. Zakázané je tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli znečistiť vodárenský zdroj. V ochrannom pásme 3. stupňa s rozlohou 15,3 kilometrov štvorcových sú všeobecné obmedzenia, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.