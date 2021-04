Šport by mal byť pre dieťa životným štýlom

O obnove tréningového procesu pre mládež sme sa rozprávali s Richardom Slovákom.

28. apr 2021 o 16:41 Martina Radošovská

LEOPOLDOV. S uvoľňovaním opatrení sa síce pomaly, ale postupne prebúdza opäť dianie na štadiónoch. Muži, ale aj mládež sa po niekoľkých mesiacoch vracajú späť na ihriská. Nielen medzi seniormi, ale aj medzi deťmi sú citeľné rozdiely. Niektorí na sebe pracovali aj počas koronaprestávky, iní sa vracajú v zanedbanom stave s minimálnou kondičkou.

Na tom, že práve pri mládeži zanechá takto dlhá nútená prestávka najväčšie škody pri futbale a celkovo športe sa zhodnú viacerí. Tréneri sa s deťmi vracajú späť do tréningového procesu a čaká ich množstvo práce.

O tom, ako vníma návrat detí k futbalu a dosahy pandémie na šport mládeže, sme sa rozprávali s Richardom Slovákom (43), ktorý pôsobí ako tréner pri kategórii U13 v Leopoldove, no mládež vedie k športu aj v profesijnom živote ako učiteľ telesnej výchovy na Základnej škole v Trakoviciach.

Richard Slovák (horný rad prvý sprava) so svojím tímom. (zdroj: Martina Radošovská)

Rovnako ako seniori v amatérskom futbale, ani mládež nehrala od októbra súťažne futbal, následne boli ešte do decembra povolené skupinové tréningy. Aké následky môže takto dlhá prestávka zanechať hlavne u mládežníkov?

Osobne si nemyslím, že by to malo zanechať katastrofické následky, aj keď polrok je dosť dlhé obdobie pri vývoji dieťaťa. Ide o to, čo a či vôbec niečo robili počas pandémie. Veľmi záleží aj od prístupu rodičov detí. Dalo sa športovať a možno bolo na šport ešte viac času ako za normálnych okolností. Bohužiaľ, ja som v našom meste nevidel športovať deti, až na pár výnimiek.

Zároveň to bol čas na odhodenie výhovoriek, kedy bolo potrebné pre seba aj pre dieťa niečo spraviť. Šport nie je len o tom, že dám dieťa na nejaký šport, ale je to životný štýl, na ktorý sa potrebuje naučiť a v tomto súčasnom „obéznom“ svete je to nutnosťou.

Ktoré kategórie touto nútenou prestávkou podľa vás najviac utrpia a prečo?

Najviac utrpí amatérsky futbal dospelých. Bude viac zranených a niektorí starší hráči s aktívnym hraním skončia. Mnohí muži dlhý čas vôbec netrénovali a možno kvôli pracovným povinnostiam ani toľko času na šport nemali ako práve mládež. V niektorých družstvách bude problém s počtom futbalistov a možno v dôsledku toho pocítime úbytok družstiev v amatérskom futbale, čo bude mať dosah na nasledujúce súťaže a reorganizáciu.

Nehovoriac o tom, že šport ako taký bude odsunutý na ešte vedľajšiu koľaj, ako tomu bolo na Slovensku doteraz. Ďalším problémom bude finančná podpora športu, či už od súkromných osôb, alebo zo štátu.

Čo mládežníci, pre ktorých to bol práve kľúčový rok z pohľadu prechodu do inej vekovej kategórie?

Prechod medzi kategóriami je niekedy náročný, ale myslím si, že keď dieťa má záujem a má rado futbal a celkovo šport, tak to preň nebude predstavovať veľký problém.

Kým u mužov a možno dorastencov ide o stratu kondície a teda trpí hlavne fyzická stránka, u zvyšnej mládeže je to skôr návyk na určitý režim, kolektív, prácu s loptou a podobne. Koľko bude podľa vás trvať, kým sa v mládeži vrátite aspoň do bodu, v ktorom ste boli pred pandémiou?

Ako som už spomenul vyššie, veľa bude záležať aj od toho, ako sa počas prestávky venovali individuálnemu športu. Všetko sa dá dobehnúť, samozrejme, bude to chcieť určitý čas. Pre nás všetkých je to nová situácia, nikto na ňu nebol a ani nie je pripravený, takže uvidíme.

Je možné, že niektoré deti sa už po tak dlhej pauze nebudú chcieť vrátiť k futbalu? Obávate sa úbytku vo svojom tíme?

Možné to je, ale to ukáže až čas. Ja sa osobne „obávam“, ale ide skôr o milú obavu, že niektorí hráči od nás odchádzajú do vyššej ligy do Spartaka Trnava a tak to má byť.

Ako by tréneri mali po takto dlhej prestávke začínať s deťmi pracovať priamo na ihrisku? Čo by sa mohlo javiť ako problematické?

To je dobrá otázka. Určite je potrebné telo zasa adaptovať na pravidelnú záťaž a dúfam, že niektorých trénerov nenapadne doháňať všetko rýchlo. V tomto prípade bude určite platiť, že menej je viac. Problémom by mohli byť zranenia, ktoré po takom dlhom čase určite prídu, a to hlavne v kategórii seniorov. Je potrebné začínať s rešpektom k organizmu a prispôsobením sa na záťaž.

Boli ste so svojimi hráčmi a hráčkami v kontakte. Máte vedomosť, že by sa počas tohto obdobia snažili pripravovať? Obnovil sa u vás tréningový proces?

Bol som v kontakte s hráčmi a viem, že niektorí sa o seba príkladne starali. Sám som ich videl, ako na sebe dobre pracujú. K tréningovému procesu sa plánujeme vrátiť počas aktuálneho týždňa za povolených opatrení.