Mesto si zoberie deväť miliónov na financovanie naplánovaných rekonštrukcií

Peniaze bude Trnava investovať do chodníkov, športoviská či na rozšírenie cintorína.

27. apr 2021 o 17:31 SITA

TRNAVA. Trnava si berie bankový úver vo výške deväť miliónov eur na financovanie naplánovaných investičných akcií. Peniaze chce samospráva použiť na rekonštrukciu ulíc, na revitalizáciu sídliskových priestorov, športovísk, na cyklochodníky, ale napríklad aj na rozšírenie cintorína. Prijatie úveru dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva.



Ešte v tomto roku plánuje radnica investovať z úveru tri milióny eur, na budúci rok ďalšie tri milióny a dočerpať ho plánuje v máji 2023. Splácanie úveru bude rozložené na desať rokov. Poslanec a predseda finančnej komisie Peter Šujan pripomenul, že radnica sa v prípade viacerých investičných akcií uchádza aj o získanie financií z eurofondov a iných zdrojov, takto získané peniaze by boli použité na splátky.



„Sme vo fáze, keď máme historicky najnižšie zadlženie mesta. My sme celý čas dlh znižovali, naše úverové zaťaženie je nízke a úver chceme použiť do dlhodobo pripravovaných investičných akcií,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka. Reagoval tak na obavy poslanca Mateja Lančariča, ktorý označil prijatie úveru v takom objeme za nezodpovedné.



Trnava mala na konci minulého roku zostatok úverov vo výške 11 miliónov eur, čo bolo 18,34 percenta z príjmov predchádzajúceho roku. V roku 2023 by celková výška úverov mesta mala dosahovať 14,7 milióna eur, čo by znamenalo 22,31 percenta z príjmov. Mestá a obce môžu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy čerpať úvery, ak celková suma dlhu neprekročí 60 percent príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.