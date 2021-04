Učíme online a pomáhame vo vzdelávaní budúcej generácie učiteľov

Situácia ohľadom celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 už rok výrazným spôsobom ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, školstvo nevynímajúc.

25. apr 2021 o 23:59

„Aj my sme sa museli vysporiadať s mnohými výzvami a žiaci spolu s pedagógmi sa museli rýchlo prispôsobiť novým podmienkam výučby. Prešli sme na dištančné vzdelávanie a vďaka tabletom, ktoré majú žiaci Súkromnej základnej školy BESST k dispozícii, sme vytvorili vhodné podmienky aj pre online vyučovanie. Nové podmienky sme však vytvorili aj študentom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorým ako cvičná škola poskytujeme aj naďalej priestor pre získavanie ich praxe počas štúdia.“ odpovedá Mgr. Eva Polláková, riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST, na otázku, aký dopad má mimoriadna situácia na vyučovací proces.

Pomáhame vzdelávať novú generáciu učiteľov s všestrannou praxou

Súkromná základná škola BESST už niekoľko rokov spolupracuje s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity a ako jedna z mála škôl poskytuje študentom magisterského štúdia priestor na získanie odbornej praxe aj v období online vzdelávania.

„So Súkromnou základnou školou BESST spolupracujeme prakticky od jej vzniku. Pôsobí na nej viacero našich absolventov, dokonca aj riaditeľom školy bol v minulosti náš absolvent. Komunikácia s vedením, ale aj učiteľmi tejto školy je na veľmi dobrej úrovni. Spolupracujeme pri zabezpečení praxe našich študentov, realizácii výskumných aktivít, resp. pri spracovávaní kvalifikačných prác našich študentov. Vždy, počas dlhoročnej spolupráce, sme sa stretli s veľkou ochotou podieľať sa na našich aktivitách.“, hovorí pani dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

„Keďže na tejto základnej škole sa dlhodobo využívajú prvky elektronického vzdelávania, využili sme ich potenciál rýchleho prechodu na online výučbu. V tomto náročnom období zabezpečujeme, aj v spolupráci s touto školou, realizáciu priebežnej a súvislej praxe našich študentov. Za čo im patrí veľká vďaka, pretože nám pomáhajú vychovávať kvalitných a pripravených učiteľov do pedagogickej praxe.“

Online vyučovanie cez ZOOM (zdroj: Súkromná základná škola BESST)

Spolupráca so študentmi je založená na rozvoji ich potenciálu a flexibility

Momentálne spolupracujeme so siedmimi študentmi na základnej škole a v školskom klube. Vzhľadom na to, že Súkromná základná škola BESST je bilingválna, prax je umožnená aj zahraničným študentom počas ERAZMU. Študentom sú umožnené náčuvy aj výstupy pod vedením našich pedagogických zamestnancov, ktorí im pripravujú harmonogram výučby.

"Aktuálna situácia nám nedovoľuje vstupovať do tried a byť v bezprostrednej interakcii so žiakmi. Vyučovanie online je výzvou nielen pre študentov, ale aj pre skúsených učiteľov. Pre študentov je to skúška ohňom. Sme však presvedčení, že táto skúsenosť z nich spraví učiteľov, ktorí budú kreatívnejší, flexibilnejší a schopní lepšieho časového manažmentu.",hodnotí Petra Tibenská ako jedna z tímu učiteľov, ktorý vedie študentov počas praxe.

S nástupom dištančnej výučby sa tak manažment hodiny stal náročnejší v porovnaní s bežnou prezenčnou výučbou. Študenti túto výzvu prijali, zvládajú ju a poctivo sa pripravujú. Podľa rozvrhu sa prihlásia na ZOOM a vedú celú vyučovaciu hodinu pod dozorom svojho konzultanta. Ten síce do prebiehajúceho vyučovania nevstupuje, no po každej hodine študentovi poskytne spätnú väzbu, čím prispieva k zlepšovaniu a rozvoju potenciálu stať sa „dobrým učiteľom“. So študentom konzultant nielen rozoberá priebeh a vedenie celej hodiny, ale predovšetkým poukazuje na silné stránky študenta, čím ho povzbudzuje a motivuje k ďalším pokrokom. Každá jedna prax ich zlepšuje a poskytuje väčšiu mieru flexibility.

„Prax v období online vzdelávania nie je samozrejmá. Mnohé školy mali problém s touto formou vyučovania. Prax nám bola umožnená až od polovice semestra. Bola to moja prvá prax a som veľmi rada, že bola práve na tejto škole. Žiaci v nižších aj vyšších ročníkoch 2. stupňa, v ktorých som učila sú na hodine oveľa aktívnejší s porovnaním so žiakmi na štátnych školách. Preto boli hodiny oveľa zaujímavejšie a prínosnejšie, keďže so žiakmi bolo možné aj komunikovať a nemusela som len pasívne prednášať nové učivo vypnutým kamerám.“, skonštatovala jedna s našich študentiek Natália Kubjatková. Dodáva, že v porovnaní s prezenčnou formou vyučovania je online vzdelávanie náročnejšie najmä vzhľadom na chýbajúci osobný kontakt so žiakmi.

(zdroj: Súkromná základná škola BESST)

Slová na záver

Aj v súčasnej ťažkej dobe sa stále snažíme napredovať, hľadať efektívne a inovatívne riešenia a pomáhať druhým na ceste za ich vzdelaním. A to nielen našim študentom, ale aj budúcim kolegom. Ako klasické slovenské príslovie hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, a skúsenosti získané počas tohto náročného obdobia budú pre študentov pri vykonávaní ich budúcej pedagogickej činnosti na nezaplatenie. Viac ako inokedy je dnes dôležité vedieť sa rýchlo adaptovať na zmeny. Obdobie pandémie nám tak prinieslo množstvo výziev, no podstatné je nenechať sa nimi zlomiť, ale vďaka nim rásť, postupovať vpred a múdrieť.

