Mesto sa blíži k dohode so známym reťazcom v spore o pozemok

Bola to prvá predajňa tejto značky na Slovensku.

22. apr 2021 o 14:02 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava a spoločnosť Billa smerujú k mimosúdnej dohode v spore o pozemok pod predajňou tohto obchodného reťazca na Spartakovskej ulici. Trnava ešte v roku 2017 zvýšila nájomné za pozemky pod predajňou a parkovacími miestami na 55-tisíc eur, reťazec vtedy nereagoval. Podľa radnice tak nájomná zmluva skončila uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve, čo bola polovica októbra 2017. Trnava podala na súd žalobu o odstránenie stavby predajne zo svojho pozemku, predajňa však ďalej fungovala. Právni zástupcovia oboch strán teraz pripravili mimosúdnu dohodu, o ktorej bude na budúci týždeň rokovať Mestské zastupiteľstvo v Trnave.

Primátor si vie predstaviť na tomto mieste výškovú budovu

Billa na Spartakovskej ulici v Trnave bola prvou predajňou tohto reťazca na Slovensku, otvorili ju už v roku 1993. Billa za pozemok pod predajňou a parkoviskom s rozlohou približne 4 500 metrov štvorcových platila po celý čas nájomné. Územný plán mesta dovoľuje v tejto lokalite výstavbu. Primátor Trnavy Peter Bročka v minulosti pripustil, že by si tam vedel predstaviť výškovú budovu.

Dohoda podlieha schváleniu poslancov

Z návrhu dohody vyplýva, že Billa by mohla naďalej užívať pozemok pod svojou predajňou za nájomné viac ako 43-tisíc eur ročne, pričom nájom by mala garantovaný na jeden rok. Ďalej by už bola možná šesťmesačná výpovedná doba. Po skončení nájomného vzťahu by Billa mestu predala svoju budovu, parkovacie miesta a ďalšie príslušenstvo za jedno euro. Účtovná hodnota predajne bola približne pred dvoma rokmi vyčíslená na približne 600-tisíc eur. Dohoda o urovnaní vzájomných nárokov podlieha schváleniu mestskými poslancami.