V obci pri Trnave vznikne unikátny Dom tradícií

Návštevnosť môže zvýšiť aj pamätná izba Gejzu Dusíka.

22. apr 2021 o 19:51 TASR

TRNAVA. V Zavare pri Trnave idú zriadiť Dom tradícií, a tak obec vyzvala obyvateľov, aby prispeli artefaktmi po svojich predkoch. Starosta Lukáš Sochor informoval, že okrem národopisnej časti časť venujú aj slávnym rodákom. Otvorenie plánujú na začiatok septembra.

Článok pokračuje pod video reklamou

Náklad okolo 150-tisíc eur

Prečítajte si tiež Sereď bude čistejšia, chystá sa smeťobranie Čítajte

"V obci zatiaľ nemáme priestor, ktorý by pripomínal históriu obce. Odkúpili sme s obecným úradom susediaci rodinný dom, ktorý zostal po zosnulej bývalej učiteľke a zanietenej kultúrnej činovníčke Marte Užovičovej. Verím, že by sa tešila takejto novej náplni domu," uviedol starosta pre TASR. Obec sa už pustila do obnovy objektu z rokov zhruba 1890 až 1900, po verejnom obstarávaní na dodávateľa rátajú s nákladom okolo 150.000 eur z obecnej kasy a ďalších 10.000 eur na jeho vybavenie.

V Dome tradícií chcú vystaviť starý nábytok, keramiku, kroje, obrazy, staré pracovné nástroje. Neplánujú však zostať iba pri expozícii, ktorá sa "otvorí raz za rok". "Preto sme v spolupráci so základnou školou vymysleli pre dlhodobé využitie, že tam budú pracovať rôzne krúžky remesiel ako čipkovanie, vyšívanie, modelovanie," uviedol Sochor.

O návštevnosť sa môže postarať pamätná izba Gejzu Dusíka

Prečítajte si tiež Senica sa chystá zmodernizovať amfiteáter Čítajte

Návštevnosť by mala zaručiť aj pamätná izba rodáka, hudobného skladateľa Gejzu Dusíka (1907 - 1988). Jeho dcéra podľa starostu prisľúbila poskytnúť predmety viažuce sa k životu tohto priekopníka slovenskej populárnej hudby. Rovnako si chce Zavar v Dome tradícií pripomínať kňaza, národného buditeľa, vydavateľa, podporovateľa kultúry a vzdelania, ochrany kultúrnych pamiatok Jozefa Karola Viktorina (1822 - 1874), ktorý bol aj dekanom katolíckej farnosti vo Vyšehrade.

"Využijeme postupne aj záhradu domu," doplnil starosta. V tejto fáze ju vyčistia a osadia lavičky, nevylúčil však, že neskôr príde aj na konanie kultúrnych či spoločenských podujatí.