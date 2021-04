Senica sa chystá zmodernizovať amfiteáter

Zmeny by sa mali udiať už do konca mája.

22. apr 2021 o 11:16 SITA

SENICA. Senická radnica začala s modernizáciou mestského amfiteátra. V prvej etape za približne 88-tisíc eur obnovia premietacie plátno a opravia polovicu lavičiek v hľadisku. Informovala o tom hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová. Senica chce byť podľa nej pripravená na premietanie, ak by uvoľnili súčasné opatrenia. Rekonštrukčné práce prvej etapy modernizácie amfiteátra v Senici by mali byť hotové do konca mája.

Zrekonštruovaná plocha javiska a tribúna

V rámci aktuálnej prvej etapy okrem obnovy premietacej plochy demontujú z hľadiska pôvodné lavičkové dosky na sedenie, kovové konštrukcie ošetria novými nátermi a namontujú nové dosky na sedenie. „Týmto spôsobom bude zrekonštruovaná vrchná časť hľadiska s kapacitou tisíc miest. Modernizačných zásahov sa dočkajú aj spevnené plochy javiska,“ dodala Moravcová.

Viacúčelový areál

V ďalšej fáze rekonštrukcie počítajú s opravou pódia, terénnymi úpravami a spevnením hľadiskového valu. „Všetky naše kroky momentálne smerujú k tomu, aby sme túto sezónu dokázali obnoviť premietanie v letnom kine. Naším zámerom je však nielen obnova premietania, ale do ďalších rokov predovšetkým pretvorenie veľkorysého priestoru amfiteátra na viacúčelový voľnočasový areál, ktorý by mohol byť využívaný nielen počas dvoch-troch letných mesiacov,“ povedal primátor mesta Martin Džačovský.