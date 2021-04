O financiách v Trnave budú môcť rozhodnúť občania, ktorí platia dane

Cieľom je prehĺbenie spoločných hodnôt.

22. apr 2021 o 10:25 TASR

TRNAVA. Možnosť rozhodovať o investíciách do verejného priestoru avizuje primátor Trnavy Peter Bročka pre tých Trnavčanov, ktorí platia v meste ako fyzické osoby daň z nehnuteľností za domy, byty a pozemky. Uviedol to na sociálnej sieti. Bola by to ďalšia z foriem občianskej participácie, participatívny rozpočet pre malé projekty funguje v meste už niekoľko rokov.

Môžu rozhodovať

"Prostredníctvom procesov participatívneho rozpočtu budete môcť v rámci mestských častí v najbližších rokoch rozhodnúť, do akých rozvojových aktivít chcete svoje peniaze investovať. Trnava tak ako jediné mesto na Slovensku postupne vráti dane z nehnuteľností priamo späť k občanom," uviedol na adresu Trnavčanov Bročka.

Bude to náročné

Samospráva chce takto podľa neho umožniť spoluúčasť na rozvrstvení balíka financií na všetky druhy investičných nákladov v danej mestskej časti. "Nebudeme si klamať, bude to naozaj náročné a systém budeme spolu nastavovať určite viac rokov. Výsledkom však bude okrem demokratizácie rozpočtových procesov najmä hlbšie pochopenie spoločných hodnôt, ktoré v meste vytvárame," doplnil primátor.