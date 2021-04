Sereď bude čistejšia, chystá sa smeťobranie

Do 9.mája bude mesto vyvážať viac odpadu.

22. apr 2021 o 11:38 TASR

TRNAVA. Radnica v Seredi vyhlásila počnúc štvrtkom (22. apríla.) dvojtýždňovú občiansku aktivitu Smeťobranie na vyčistenie verejných priestranstiev. Odštartujú ju v priemyselnom parku, informovala o tom referentka komunikácie mesta Zuzana Slahučková.

Čistiť sa budú aj sídliská

"Zamestnanci niektorých firiem sídliacich v priemyselnom parku sa pri príležitosti Dňa Zeme pri čistení zamerajú na jeho okolie a vytypované lokality pri Váhu. Od tohto dňa až do 9. mája bude mesto Sereď operatívne zvážať vyzbierané vrecia aj od občanov a dobrovoľníkov, ktorí budú čistiť sídliská či prírodu," informovala Slahučková.

Vrecia na odpad

Prázdne vrecia na odpad si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia. "K dispozícii budú čierne vrecia na zmesový komunálny odpad a transparentné vrecia na triedený zber. Ideálne totiž je, ak by vyzbierané čisté plastové fľaše, čistý papier, alebo čisté sklo mohli byť opätovne recyklované a neskončili spolu so zmesovým odpadom na skládke," uviedla. Zviazané vrecia môžu Sereďania po zbere uložiť ku ktorémukoľvek kontajnerovému stojisku na sídlisku a oznámiť to na radnici. Kto pošle na smetobranie@sered.sk aj smeťozberačskú fotografiu, dostane od mesta Sereď ekologický darček.

Ďalší ekodarček v podobe mladých lipiek pripravuje radnica na jeseň tohto roka. Plánuje začať záujemcom o skvalitnenie životného prostredia poskytovať zadarmo jeden takýto mladý strom na výsadbu na niektorom mieste v meste.