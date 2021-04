Žabka rýchlo expanduje na západe krajiny, hľadá priestory i nadšených podnikateľov

Potraviny Žabka úspešne pokračujú v ďalšom otváraní nových obchodov na západnom Slovensku.

21. apr 2021 o 7:44

Aktuálne Žabka hľadá voľné priestory v mestách ako Trnava, Senec, Pezinok, Hlohovec, Bratislava, Nitra, Dunajská Streda, Malacky a ich okolí. Odporúčanie jej môže poslať každý. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, vo všetkých častiach miest a obcí s vysokým pohybom ľudí, prípadne v blízkosti zastávok MHD. Prihlásiť sa Žabke môžu aj noví spolupracovníci, ktorí chcú prevádzkovať vlastný obchod s potravinami. Žabka tak aj v súčasnom náročnom období koronakrízy pomôže naštartovať vlastné podnikanie ľuďom s nadšením a chuťou viesť vlastnú prevádzku.

„Podnikateľský koncept Žabky na Slovensku rýchlo rastie, a to inšpirovaný úspechom zo susedného Česka, kde je v prevádzke už vyše 120 obchodov vďaka spolupráci so zhruba stovkou franchisingových spolupracovníkov. Nové predajne Žabka prinášajú pre zákazníkov rýchly nákup bez kompromisov, a to vďaka starostlivo vyberanému sortimentu potravín a iných výrobkov. Aktuálne hľadáme priestory pre ďalšie predajne Žabka po celom západnom Slovensku – aj v Trnave a okolí. Ideálne miesta sú v centrách miest s vysokým pohybom ľudí, v blízkosti frekventovaných zastávok MHD, v obytných zónach či v nákupných centrách a kancelárskych budovách,“ prezrádza Miroslav Ďurana, generálny manažér Žabky na Slovensku, a dodáva: „Radi v našom tíme privítame aj nových partnerov, ktorí majú záujem o prevádzkovanie potravín Žabka na báze franchisingovej spolupráce. Platí to aj pre tých záujemcov, ktorí by chceli podnikať so Žabkou a aktuálne už majú vlastné potraviny.“ Žabka otvorila na Slovensku od septembra minulého roka šesť predajní – tri v Bratislave, jednu v Trnave, Šamoríne a v Malackách.

Naštartujte podnikanie so Žabkou

Žabka prináša Slovákom so skúsenosťami v maloobchode alebo gastropodnikaní jedinečnú šancu budovať svoje vlastné podnikanie, viesť vlastný tím, rozvíjať svoje podnikateľské schopnosti. To všetko s podporou motivovaného tímu Žabky v náročnom období koronakrízy, keď mnohí podnikatelia museli obmedziť svoje aktivity.

Podnikateľský koncept Žabka funguje formou franchisingovej spolupráce. To znamená, že každú Žabku na Slovensku prevádzkuje skúsený franchisingový partner, ktorý sa môže vždy spoľahnúť na podporu a know-how od skúseného tímu Žabky zloženého z odborníkov na všetky oblasti maloobchodu. Veľkou výhodou partnerstva so Žabkou je, že franchisingovému partnerovi odpadá potreba vysokého vstupného kapitálu na rozbehnutie biznisu.

Každý partner získa plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním, osvedčený podnikateľský model, školenia a dlhodobú podporu skúsených odborníkov z maloobchodu.

Rozhodnite, kde otvoríme Žabku!

Žabka hľadá pre nové predajne priestory s rozlohou od 60 do 120 štvorcových metrov. Dôležité je, aby boli ponúkané cez priamych vlastníkov, resp. prenajímateľov týchto priestorov, a teda bez sprostredkovania treťou stranou. Žabka má aktuálne záujem o rozšírenie predajní najmä na západnom Slovensku v rámci miest ako Trnava, Hlohovec, Bratislava, Nitra, Dunajská Streda, Pezinok, Senec, Malacky a ich okolí. Ideálne miesta sú v častiach mesta s vysokým pohybom ľudí, v blízkosti zastávok MHD, obytných zónach, nákupných centrách či kancelárskych budovách.

Odporúčanie na nový priestor môže teraz poslať Žabke ktokoľvek. „Veľmi sa tešíme na všetky tipy so zaujímavými priestormi, kde by mohol vzniknúť nový obchod Žabky – z vlastnej skúsenosti viem, že tie najhodnotnejšie tipy vzniknú po zvážení, či by som si na danom mieste sám otvoril svoj vlastný obchod,“ vysvetľuje Miroslav Ďurana zo Žabky.

Aké priestory hľadáme?

Priestory v obytných zónach, v centrách miest či v blízkosti dôležitých dopravných uzlov.

Veľkosť predajnej plochy by mala byť približne 60 – 120 m2.

Priestor by mal mať dobrý prístup do ulice a výklady umiestnené tak, aby boli dobre viditeľné.

Nezáleží na tom, či obchodný priestor vlastníte priamo vy alebo tretia osoba.

Musí však ísť o priamy kontakt na majiteľa priestoru, nie o sprostredkovaný kontakt.

Viem o skvelom mieste pre budúci obchod Žabka. Ako ho môžem odporučiť?

Tipy na nové lokality môžete posielať na e-mailovú adresu info.zabka@tesco.com

Do e-mailu pripojte čo najviac informácií, ktoré máte k dispozícii: čo najpresnejší opis polohy a lokality, presná alebo približná rozloha, kontakt na majiteľa, ideálne priložte aj fotografie.

Viac informácií nájdete aj na www.izabka.sk